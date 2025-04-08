Temsilcilerimiz Avrupa'da 8 kez zafere ulaştı
Türk kadın basketbol takımları, 2024-2025 sezonuna kadar Avrupa'da 8 kupa kazandı.
Türk kadın basketbol takımları, Avrupa Kulüpler düzeyinde gerçekleştirilen turnuvalarda 8 kez şampiyonluğa ulaştı.
Türkiye'ye kadın basketbolunda ilk Avrupa kupasını Galatasaray getirirken, sarı-kırmızılılar 2009 yılında İtalya'nın Cras Basket Taranto ekibi karşısında kupaya uzandı.
İlk maçı deplasmanda 67-55 kaybeden Galatasaray, rövanşta İstanbul'da rakibini 82-61'lik skorla mağlup ederek FIBA Avrupa Kupası şampiyonluğuna ulaştı.
Galatasaray, Kupa 2'yi kazandıktan 5 yıl sonra FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde şampiyon oldu. 2014'te Fenerbahçe'yle oynadığı finali 69-58 kazanan sarı-kırmızılılar, Türkiye'ye ikinci Avrupa kupasını getirdi.
FIBA Avrupa Kupası üst üste 2017'de Yakın Doğu Üniversitesi, 2018'de de Galatasaray ile Türkiye'ye geldi.
SON 4 KUPAYI FENERBAHÇE GETİRDİ
Türk kadın basketbolunun son 4 Avrupa kupasını Fenerbahçe kazandı.
Sarı-lacivertli takım, 2022-2023 sezonunda bir başka Türk ekibi ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor ile FIBA Avrupa Ligi finalinde karşılaşmış ve mücadeleyi 99-60 kazanarak ilk kez kupanın sahibi olmuştu.
Fenerbahçe, 2023-2024 sezonunda ise Villeneuve d'Ascq LM'yi 106-73 yenerek üst üste ikinci kez Kupa 1'i müzesine götürmüştü.
Sarı-lacivertli ekip, 2023 ve 2024 FIBA Kadınlar Süper Kupa'da da kazanan taraf oldu.
TÜRK KADIN BASKETBOLUNUN KUPALARI
Kadın basketbolunda Türk takımlarından Avrupa'da Fenerbahçe 4, Galatasaray 3 ve Yakın Doğu Üniversitesi 1 kez kupaya ulaştı.
Türk kadın basketbolunun Avrupa'da kazandığı kupalar şöyle: