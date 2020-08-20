Tendon; kasların iskelete bağlandığı kısımlardır. Tendonların görevi; kaslardaki yükünü kemiklere aktarması ve kemiklerin rahat bir şekilde hareket etmesini sağlamasıdır. Kasların tüm yükü tendonlar üzerinde olduğundan dolayı tendonlar çok fazla yük taşımaktadırlar.

Tendonlarda kopma olmasının nedenleri;

Yapısal anatomik bozukluklar,

Aşırı antreman yapmak,

Kasları çok fazla zorlamak meydana getirebilmektedir.

Tendon kopmaları meydana geldiğinde mutlaka doktor müdahalesi gerekmektedir. Bu yüzden öncesinde kopmaya soğuk kompres uygulayarak, ağrı ve acı hafifletilebilir. Bir buz parçasını beze veya havluya sararak meydana gelen yere koyabilirsiniz. Kesinlikle direk buzu temas ettirmeyin. Kopma meydana gelen bölgeyi hafif bir şekilde sarmak acınızı hafifletecektir. Ayrıca tendon yırtılması oluşan bölgeyi kalp hizasından yukarıda tutmak hem acıyı azaltacaktır hem de şişmeyi engelleyecektir.

Tendon yırtılmalarında en çok görülen durum aşil tendonunun kopması durumudur. Aşil tendonu; yürüme ve koşma eyleminin gerçekleşmesini sağlamaktadır. Bu yüzden önemli bir tendondur. Genellikle yetişkinlerde oluşan bu yırtılma; spor yaparken ters bir hareket ve antreman sırasında aşırı yüklenme sonucu oluşabilmektedir.

Tendon kopmasında uygulanan tedavi yöntemleri;

Meydana gelen tendon kopmalarında ilk olarak fizyoterapi uygulaması yapılmaktadır. Bu yönteme ek olarak hafif egzersiz ve ilaçlar verilebilmektedir. Kronikleşen tendon yırtılmaları tedavisi ise daha uzun ve zorlu olmaktadır.

Önemli olan aşil tendonu kopması sırasında ses duyulmaktadır ve ani bir acı oluşmaktadır. Bu kopmada uygulanan tek yöntem ameliyatken, gelişen tedavi yöntemleri ile kişinin kendi kanından yapılan trombosit zengin plasma ile tedavi edilebilmektedir.

Bu yüzden her zaman tendon kopmalarında doktorun ilk müdahalesi çok önemli olmaktadır.