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Teoman eski günleri Elvis Presley ile andı

Son dönemlerde sıkı bir sosyal medya kullanıcısı olan Teoman, nostaljik bir paylaşımda bulundu. Ünlü rockçı, eski günleri Elvis Presley ile andı

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  • Teoman eski günleri Elvis Presley ile andı - Magazin haberleri

    Şarkıcı Teoman, eski bir fotoğrafını paylaşarak geçmişi andı.
  • Teoman eski günleri Elvis Presley ile andı - Magazin haberleri

    Çocukluk yıllarında, 'Rock'n Roll'un Kralı' Elvis Presley'nin posteri önünde poz veren Teoman, fotoğrafının altına da o yıllara dair bir anektod paylaştı.
  • Teoman eski günleri Elvis Presley ile andı - Magazin haberleri

    Teoman şunları aktardı:

    "Annem, Serpil Teyze’ye oğlu Kemal’i soruyor. “Aman bütün gün deli gibi Elvis Presley dinliyor” diyor Serpil Teyze. Atlıyorum hemen; “Ne! Elvis mi?” diyorum. Elvis dinleyen bir arkadaşım var, çok harika! Kemaller yıllar önce buradan taşındılar ama Serpil Teyze annemin konken arkadaşı ve o gün bizde oynuyorlar. Kemal’i arıyorum sonradan, biraz Elvis’ten bahsediyoruz, Serpil Teyze benim Elvis’çiliğimden söz etmiş zaten ona, buluşmak üzere sözleşiyoruz. Bakırköy’de buluşuyoruz, Ataköy’e evlerine gidiyoruz. Yıllarca, hafta sonları en az bir gün onun evindeyiz. Güzel bir teybi var. Sadece Elvis dinliyor, ondan bahsediyoruz. “Elvis şöyle şöyle bir durumda ne yapardı, ne derdi?” acaba diyoruz. Sonra ben eve dönüyorum. Bir albüm bulursak yeni, sürekli onu dinliyoruz. O, Elvis’in 1970’li yıllardaki beyaz kıyafetli halini beğeniyor, ben gençliğindeki hallerini beğeniyorum. NBC TV Special’dan sonra tipsizleşiyor, yazık! Ayrıca, sonraki beyaz kıyafetler bence cidden çirkin, bol paçalar ve koca favoriler hiç benlik değil. Bir de şişmanlıyor sonra. Yok, eski halini beğeniyorum ben. Yine de saygıyla karşılıyorum şişmanlığını. O, Elvis."
  • Teoman eski günleri Elvis Presley ile andı - Magazin haberleri

    Sosyal medyayı aktif kullananlar ünlüler, geçmişte çektirdikleri fotoğrafları takipçileriyle paylaşıyor. Kimi çocukluk hallerini, kimileri de çalıştıkları sektöre giriş yaptığı ilk yıllarındaki görüntülerini yayınlıyor. Bazen de fotoğraflar arşivlerden çıkıyor...
  • Teoman eski günleri Elvis Presley ile andı - Magazin haberleri

    Soner Sarıkabadayı
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  • Teoman eski günleri Elvis Presley ile andı - Magazin haberleri

    Nilüfer
  • Teoman eski günleri Elvis Presley ile andı - Magazin haberleri

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  • Teoman eski günleri Elvis Presley ile andı - Magazin haberleri

    Nusret Gökçe

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