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Avrupa Birliği Başkanı Donald Tusk, temasları kapsamında Brüksel'de İrlanda Başbakanı Leo Varadkar ile bir araya geldi. Tusk, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, AB'nin Brexit anlaşmasında Kuzey İrlanda için öngörülen "backstop" uygulamasında herhangi bir değişiklik kabul etmeyeceğini savundu. Tusk, plansız bir şekilde Brexit sürecini destekleyenlerin cehennemde özel yeri hak ettiğini ifade etti.
SERT TEPKİLER GELDİ
Brexit’i destekleyen milletvekilleri ise, Tusk’ı 'kibirli olmakla' suçlayarak açıklamasını kınadı.
Birleşik Krallık Bağımsızlık Partisinin (UKIP) sert Brexitçi eski lideri Nigel Farage, Tusk'un "Onu güvenli bir şekilde nasıl gerçekleştirecekleri konusunda ellerinde bir plan taslağı bile olmadan Brexit'i destekleyenlerin cehennemdeki özel yerinin neye benzediğini merak ediyorum." şeklindeki sözlerine Twitter üzerinden yanıt verdi.
"Brexit'ten sonra senin gibi seçilmemiş, küstah kabadayılardan kurtulacağız ve kendi ülkemizi yöneteceğiz." ifadesini kullanan Farage, bunun kendisi için "daha ziyade cennete benzediğini" kaydetti.
"CEHENNEMİN EN ALT KATI HAİNLERE"
UKIP lideri Gerard Batten da yaptığı yazılı açıklamada, Tusk'un İngiltere'yi AB'de tutmak için çabalarken Tevrat'ın 10 emrine bir emir daha eklediğini savunarak, "Bay Tusk, Dante'nin Cehennemi'nde en alt katın hainlere ayrıldığını unutmuş görünüyor. Ona, ülkesinin yabancı bir güç tarafından yönetilmesini isteyenlerin hain olduğunu anımsatmak isterim." ifadesini kullandı.
"ŞEYTANİ EURO MANYAK"
Theresa May'in azınlık hükümetine dışarıdan destek veren Kuzey İrlanda'nın aşırı sağ Demokratik Birlik Partisinin (DUP) Sözcüsü Sammy Wilson da Twitter'dan yayımladığı mesajda Tusk'un "Cenneti ve müreffeh bir İngiltere'yi ararken AB'nin çürümüşlüğünden kaçmak için Brexit'e oy veren 17,4 milyon İngiliz'i hakir gördüğünü bir kere daha gösterdiği" değerlendirmesini yaptı.
Tusk için "Bu şeytani euro manyak" nitelemesini kullanan Wilson, AB Konseyi Başkanı'nın İngiltere'yi AB bürokrasisinin zincirleriyle bağlı ve kontrol altında tutmak için elinden geleni yaptığını ileri sürdü.
Tusk'un ve AB'nin müzakere heyetinin İngiltere'de korku yayarak referandum sonuçlarını tersine çevirmek istediğini savunan Wilson, "Tek başarabileceği, seçimini yapmış olanların direnişini kemikleştirmek olacak." ifadesini kullandı.
"KABUL EDİLEMEZ VE AYIP"
Başbakanlıktan yapılan açıklamada da Tusk'un, kullandığı dilin sorunların çözümüne yardımcı olup olmadığını düşünmesi gerektiği bildirildi.
İktidardaki Muhafazakar Partinin parlamento lideri Andrea Leadsom da BBC'ye yaptığı açıklamada, Tusk'un sözlerini "kabul edilemez ve ayıp" diye nitelendirdi.
"Üzerinde düşündüğünde 'Keşke yapmasaydım' diyeceğine eminim." ifadesini kullanan Leadsom, "Bu, dostlar, müttefikler ve komşular arasında bir müzakere." diye konuştu.
Tusk, tepkilere neden olan sözlerini bu sabah Brüksel'de İrlanda Başbakanı Leo Varadkar ile düzenlediği ortak basın toplantısında kullanmıştı.
İngiltere Başbakanı May'in parlamentoda reddedilen Brexit anlaşmasını yeniden müzakere için yarın Brüksel'e gitmesi bekleniyor.
May'in en geç 13 Şubat'a kadar parlamentoya yeni bir Brexit anlaşması sunması öngörülüyor. May'in bunu başaramaması durumunda ise parlamentoda 14 Şubat'ta bir dizi farklı Brexit senaryosunun oylanması bekleniyor.
Normal sürecin işlemesi durumunda İngiltere'nin 29 Mart'ta AB'den bir anlaşmayla veya anlaşmasız olarak ayrılması gerekiyor.
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