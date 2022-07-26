YKS tercih işlemleri 27 Temmuz yani yarından itibaren başlayacak. Tercih işlemlerini heyecan içinde bekleyen milyonlarca öğrenci tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağına ilişkin sorgulamalar yapıyor. Peki, "2022 YKS sonuçları ne zaman açıklanacak, kaç günde belli olur?" İşte ÖSYM takvimi ile YKS sonuç açıklanma tarihi hakkında merak edilenler...