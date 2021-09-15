Terim'den Mohamed'e: Böyle devam edersen...

Galatasaray'da bekleneni veremeyen ve yedek bekleyen Mostafa Mohamed hakkında Mısır basınında ilginç yorumlar çıkmaya devam ediyor.

Elbalad.news'ta yer alan bir haberde de Mustafa'nın Zamalek'teki olağanüstü performansından ve Galatasaray'daki müthiş başlangıcından eser kalmadığı belirtildi. Mostafa Mohamed'deki bu düşüşün karşısında Teknik Direktör Fatih Terim'in de oyuncuyu, "Böyle devam edersen, Zamalek'e dönersin." diye uyardığı öne sürüldü.

MİLLİ TAKIM'DA 1 GOLÜ VAR

Yıldız oyuncunun Avrupa'da oynamayı hayal ettiği, Saint-Etienne'nin kapısından döndükten sonra aynı şeyi bir kez daha Bordeaux konusunda yaşadığı hatırlatılan haberde, "Mostafa Mohamed Galatasaray'da yedek kulübesine hapsedildi ve formsuz. Mısır Milli Takımı'nda da bu sezon tek bir gol atabildi. Terim'in ona yönelik uyarı ve eleştirilerinin ne sonuç vereceğini zaman gösterecek." ifadesine yer verildi.