Terk edilmiş köyler, tropik cennetler... UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki az bilinen noktalar!
UNESCO Dünya Mirası Listesi, dünyanın dört bir yanından benzersiz doğal ve kültürel hazineleri koruma altına alıyor. Tropikal yağmur ormanlarından antik tapınaklara, terk edilmiş adalardan renkli resiflere kadar bu liste, gezginler için keşfedilecek sayısız cennet sunuyor...
Kimi zaman bir volkanın eteğinde, kimi zaman ise eski bir ipek yolu şehrinde karşımıza çıkan UNESCO mirasları, insanlık tarihinin ve doğanın en etkileyici örneklerini barındırıyor. İşte dünyanın dört bir yanından görülmeye değer en özel miras alanları!
GEBEL BARKAL, SUDAN
Nil Nehri kıyısındaki Gebel Barkal ve Napatan sit alanları, antik piramitler, tapınaklar ve kraliyet mezarlarıyla Sudan’ın tarihi zenginliğini yansıtıyor. Halen yerel halk tarafından kutsal kabul ediliyor.
VREDEFORT KRATERİ, GÜNEY AFRİKA
Yaklaşık 2 milyar yıl önce dev bir göktaşının çarpmasıyla oluşan Vredefort Krateri, 190 km çapıyla dünyanın en büyük meteor çarpma alanı. Bugün ziyaretçiler için eşsiz bir jeolojik anıt.
KAMÇATKA VOLKANLARI, RUSYA
Doğu Rusya’da yer alan Kamçatka bölgesi, aktif volkanları ve zengin vahşi yaşamıyla dünyanın en etkileyici doğal alanlarından biri. Kartallar, deniz samurları ve şahinler burada gözlemlenebiliyor.
BUKHARA, ÖZBEKİSTAN
İpek Yolu’nun en önemli şehirlerinden Bukhara, 2000 yıllık tarihiyle tam bir açık hava müzesi. Özellikle İsmail Samani Türbesi, İslam mimarisinin başyapıtlarından biri kabul ediliyor.
TUBBATAHA RESİFİ, FİLİPİNLER
Palawan açıklarında yer alan Tubbataha Resifi, renkli mercanlar, köpekbalıkları ve deniz kaplumbağalarıyla dalış severler için bir cennet. Bölgeye yalnızca deniz yoluyla ulaşılabiliyor.
LUMBİNİ, NEPAL
Buda’nın doğum yeri olan Lumbini, günümüzde tapınaklar ve arkeolojik alanlarla çevrili kutsal bir merkez. Hacılar için önemli bir durak olan bu bölge, halen gelişmeye ve büyümeye devam ediyor.
MAZAGAN, FAS
Kazablanka’nın 90 km güneybatısında yer alan Mazagan, Portekizliler tarafından inşa edilmiş, ardından 1769’da Faslıların kontrolüne geçen bir şehir. Hem Fas hem de Portekiz mimarisini harmanlayan yapılarıyla öne çıkıyor.
ST KILDA, İSKOÇYA
1930’larda zorlu yaşam koşulları nedeniyle terk edilen St Kilda Adası, bugün Avrupa’nın en önemli deniz kuşu kolonisi. Puffinler ve sümsük kuşlarıyla birlikte terk edilmiş köyler adanın tarihini koruyor.
STUDENICA MANASTIRI, SIRBİSTAN
Sırbistan’ın en büyük Ortodoks manastırı olan Studenica, beyaz mermerden inşa edilmiş iki kiliseye ev sahipliği yapıyor. İçinde ilk Sırp krallarının mezarları bulunuyor ve Bizans sanatının en güzel örnekleri olan fresklerle süslenmiş.
COCOS ADASI, KOSTA RİKA
Pasifik Okyanusu’nda, Kosta Rika kıyılarının hemen açığında yer alan Cocos Adası, tropikal yağmur ormanıyla dikkat çekiyor. Bu özelliğiyle bölgedeki tek ada konumunda. Çevresindeki sularda dalgıçlar köpekbalıkları, vatozlar ve yunusları gözlemleyerek eşsiz bir deneyim yaşıyor.
Kaynak: Rough Guides, National Geographic, Tempus Magazine