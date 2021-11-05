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Terör örgütlerine destek veren 10 kişi ve 3 kuruluşun mal varlıkları donduruldu

Resmi Gazete'de yayımlanan kararla, terör örgütü PKK/KCK, El Kaide, El Nusra ve DEAŞ'e maddi destek veren 10 kişi ve 3 kuruluşun Türkiye'deki mal varlıkları donduruldu

Terör örgütlerine destek veren 10 kişi ve 3 kuruluşun mal varlıkları donduruldu
Terör örgütlerine destek veren kişi ve kuruluşların mal varlıkları donduruldu
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DHA

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre, terör örgütüne maddi destek sağlayan 10 kişi ve 3 kuruluşun Türkiye'deki mal varlıkları donduruldu.

6415 sayılı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanunun 7'nci maddesinin 3'üncü fıkrasınca yayımlanan karara göre; Adnan Kaya, Buket Ülgen, Doğan Doğan, Fırat Özgür, Seyfi Tomar, İlhan Ulutaş, Şafak Erdemir ile Toronto'da kurulan Anadolu Kültür Vakfı'nın mal varlıkları PKK/KCK'ya maddi destek sağladığı gerekçesiyle, Hasan Alshaban'ın mal varlıkları El Kaide'ye destek sağladığı, Farrukh Furkatovitch Fayzımatov'ın mal varlıkları El Nusra'ya destek sağladığı, Marwan M Salıh Salıh'ın, Al Alamia Gıda'nın ve Redin Danışmanlık İç ve Dış Ticaret'in mal varlıkları ise DEAŞ'a destek sağladığı gerekçesiyle dondoruldu.

DHA'nın haberine göre; 6415 sayılı Kanun'un 7'nci maddesinin 4'üncü fıkrasınca Ceza Muhakemesi Kanunu hükümlerine göre ilgili Ankara Ağır Ceza Mahkemesine Karara itiraz edilebileceği belirtildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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