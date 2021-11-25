Terör örgütünün sığınağından aynı mühimmat çıktı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem Güvenlik
ABONE OL

Terör örgütü PKK'nın kullandığı sığınaklarda 2 kardeşi şehit eden mühimmatın aynısı çıktı

Tunceli'de 'Eren Kış-6 Mercan Dağları' operasyonu kapsamında terör örgütü PKK'nın kullandığı çok sayıda sığınak ve içerisinde mühimmat ile yaşam malzemeleri bulundu. Sığınaklarda ayrıca, 2018 yılında 8 yaşındaki Ayaz ve 4 yaşındaki Nupelda Güloğlu kardeşlerin yaşamını yitirmesine sebep olan el yapımı patlayıcının içine yerleştirilen 40 milim bomba atar mühimmatla aynı olan bir adet bomba atar mühimmatı da bulundu

Terör örgütü PKK'nın kullandığı sığınaklarda 2 kardeşi şehit eden mühimmatın aynısı çıktı
Terör örgütünün sığınağından aynı mühimmat çıktı
0:00 / 0:00
DHA

unceli Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde Jandarma Özel Harekat timlerinin katıldığı Eren Kış-6 (Mercan Dağları) Şehit Jandarma Uzman Çavuş Burak Tortumlu Operasyonu devam ediyor. Ovacık ile Hozat ilçeleri arasında yer alan sarp ve ormanlık alanlarda gerçekleştirilen operasyonlarda terör örgütü PKK ve TİKKO örgütlerinin kullandığı çok sayıda sığınak bulundu.

SIĞINAKLARDA AYAZ VE NUPELDA’YI ŞEHİT EDEN MÜHİMMATLARIN AYNISI ELE GEÇİRİLDİ

Ovacık ile Hozat ilçesi arasında yer alan bir sığınakta ele geçirilen 1 adet 40 milim bomba atar mühimmatının, 2018 yılında Ovacık ilçesi Bilgeç köyünde 4 yaşındaki Nupelda ile 8 yaşındaki Ayaz Güloğlu'nun yaşamını yitirmesine sebep olan el yapımı patlayıcının içinde yer alan 40 milim bomba atar mühimmatı ile aynı özelliği taşıdığı tespit edildi.

67 SIĞINAK VE 5 MAĞARA KULLANILAMAZ HALE GETİRİLDİ

Operasyonların başladığı günden itibaren, Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA), İnsansız Hava Aracı (İHA), Kobra tipi taarruz helikopterleri ve iz bulma köpekleri ile güvenlik güçleri, terör örgütü üyelerinin barınma, üslenme ve depo olarak kullanılmakta olduğu 67 sığınak ile 5 mağara tespit etti. Sığınak ve mağaralar içinde yaklaşık 2 ton civarında gıda maddesi ile birlikte 2 adet silah ve çok sayıda mühimmat ele geçirildi. Sığınakta delil niteliği taşıyan malzemelere de el konulurken sığınaklar imha edildi.

24 SAAT GÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

30 bin sağlıkçı alımı ne zaman yapılacak? Bakan Koca açıkladı: Sağlık Bakanlığı personel alımı yapıyor
GÜNDEM 30 bin sağlıkçı alımı ne zaman 2021?
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'kadına yönelik şiddetle mücadele' mesajı
GÜNDEM Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'kadına yönelik şiddetle ...
ATA AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, tarih açıklandı mı? 2021-2022 ATA AÖF sınav sonucu sorgulama
GÜNDEM ATA AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
ÖSYM açıkladı: ALES sonuçları ne zaman açıklanacak 2021? ALES 3 sınav sonucu açıklanma tarihi
GÜNDEM ALES 3 sonuçları ne zaman açıklanacak?
ABD savaş gemisi Çanakkale Boğazı’ndan çıktı
GÜNDEM ABD savaş gemisi boğazdan geçti
Son dakika: Yolcuya hakaret iddiasında taksiciye gözaltı!
GÜNDEM Yolcuya hakaret iddiasında taksiciye gözaltı!
Son dakika: Gaziantep'te asansör faciası! 1 işçi hayatını kaybetti
GÜNDEM Gaziantep'te asansör faciası! 1 işçi hayatını ...
SICAK GELİŞME! Son dakika: Erkek arkadaşı Ekin'in ölümü hakkında konuştu - Haberler
GÜNDEM Ekin'in ölümünde sıcak gelişme! Erkek arkadaşı ...
25 KASIM MESAJI! Son dakika: Şentop: Kadına yönelik her tür şiddet suçtur - Haberler
GÜNDEM Şentop: Kadına yönelik her tür şiddet suçtur
KABUS ANLARI! Son dakika: Market çalışanlarını satırla rehin almak istedi! - Haberler
GÜNDEM Market çalışanlarını satırla rehin almak istedi!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.