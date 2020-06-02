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Terör örgütünden Suriye'de hain plan

Terör örgütü DEAŞ benzeri bombalı araç saldırılarıyla Suriye’nin kuzeyindeki masum sivilleri hedef alan terör örgütü PKK/YPG Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerinde sağlanan huzur ve güven ortamını bozmak için her yolu deniyor.

Suriye
HABERTURK.COM

Barış Pınarı Bölgesi'ndeki güvenlik kaynaklardan alınan bilgiye göre, PKK/YPG’li teröristlerin halkın gıda ihtiyacı için ektiği tarım arazilerini ateşe verdiği, terör örgütünün tarım arazilerini yaktırmak için bölgedeki sempatizanlarına para verdiği, bölgedeki huzur ve güven ortamına zarar vermeye çalıştığı belirlendi.

Örgütün bu kapsamdaki hain planlarından birini 26 Mayıs’ta gerçekleştirerek Barış Pınarı Bölgesi'nin doğu sınırındaki tarlaları ateşe verdiği, bölgeye yangını söndürmek üzere giden güvenlik güçleri ve köylülere ateş açıldığı, yanan tarlalarda patlamalar meydana geldiği, iki SMO’nun ve bir köylünün açılan ateş ve yangın söndürme esansında yaralandığı öğrenildi. Yangın söndürüldükten sonra bölgede yapılan kontrollerde de patlamamış EYP’ler tespit edilerek imha edildi. Terör örgütü tarafından para ile ikna edilen sempatizanlar, Tel Tamir kırsalında bazı ekin tarlalarının SMO tarafından ateşe verildiği yalanını Suriye İnsan Hakları Gözlemevi’ne bildirerek sahte rapor hazırlanmasını sağladı.

Bölgede yaşayan köylülerle yapılan görüşmede ise; tarlaları PKK/YPG’li teröristlerin yaktığı ve yangınların suçlusu olarak da Mehmetçik ve SMO’yu göstermeye çalıştıkları öğrenildi. Mehmetçiğin koruması altındaki bölgelerde yangınlar çıkarma hedefinde olan teröristlerin hem huzur ve güven ortamına kastetmeye çalışacağı hem de yerel halkla Mehmetçiği ve SMO’yu karşı karşıya getirmek için gayret göstereceği ifade ediliyor.

EYP'LER ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Geçtiğimiz günlerde Barış Pınarı Bölgesi'ndeki bir tarım arazisinde biçerdöver kullanan bir Suriyeli köylü, tesadüfen bir EYP’yi fark ederek Mehmetçiklere haber vermiş, bölgeye sevk edilen mayın uzmanları tarafından gerekli önlemleri alarak EYP’yi etkisiz hale getirilmişti. Milli Savunma Bakanlığı da kısa süre önce terör örgütü PKK/YPG’nin Barış Pınarı bölgesindeki bazı tarlalara mayın ve EYP döşediğini açıklamıştı ve bazı fotoğraflar paylaşmıştı.

Yerel yönetimden bir yetkilinin yaptığı açıklamaya göre; önümüzdeki günlerde de terör örgütünün aynı provokasyonlara devam edeceği, bölge halkına ait tarlaları yakmaya çalışacağı, yanan tarlayı söndürmeye gidenlere de silahla ateş açarak ya da tarlaya tuzaklanmış EYP’leri patlatarak hedef almaya çalışacağı değerlendiriliyor.

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