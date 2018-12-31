Sabaha karşı Atatürk Bulvarı Ulus istikametinde otomobiliyle ters yönde ilerleyen ve ismi henüz öğrenilemeyen alkollü sürücü karşı yönden gelen otomobil ile kafa kafaya çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle ters yönde ilerleyen otomobil trafiğin akış yönüne döndü. DHA'nın haberine göre; kazada 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yapılan ilk müdahalenin ardından yaralıları çevre hastanelere kaldırdı. Polis ekipleri de bulvar üzerinde güvenlik önlemi alarak, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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