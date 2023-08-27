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        Haberler Gündem Trafik Burdur-Antalya karayolunda ters yöne giren araç kafadan çarptı: 1 ölü, 3 yaralı

        Ters yönde kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

        Burdur-Antalya karayolunda ters yöne giren otomobil kazaya neden oldu. İki aracın kafa kafaya çarpıştığı feci kazada, kendi şeridinde seyreden araçtaki 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 27.08.2023 - 13:15 Güncelleme: 27.08.2023 - 13:21
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        Ters yönde kafadan çarptı: 1 ölü, 3 yaralı
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        Burdur'un Bucak ilçesi Karapınar köyü mevkisinde saat 04.30 sıralarında meydana gelen kazada, Burdur'dan Antalya istikametine seyreden Yıldıray S. idaresindeki Kütahya plakalı otomobil, aynı şeritte ters yönde ilerleyen Hilmi S. idaresindeki Antalya plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı.

        İHA'nın haberine göre kazada, araç sürücüleri Hilmi S. ve Yıldıray S. ile Kütahya plakalı otomobilde yolcu olarak bulunan İsmail E. ve İsmail Ataş yaralandı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezine yaptığı ihbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Bucak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağır yaralanan İsmail Ataş hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

        Diğer yaralılardan durumu ağır olan Hilmi S. ve İsmail E.'nin tedavileri sürüyor.

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        #burdur haberleri
        #trafik kazası
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