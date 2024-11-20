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        Haberler Gündem Çevre Tersakan Çayı'nda kirlilik: Zehir taşıyor! | Son dakika haberleri

        Amasya'daki Tersakan Çayı'nda çevre kirliliği: Zehir taşıyor!

        Amasya'daki Tersakan Çayı'nda hayvansal atıklar, kanalizasyon ve fabrika atıkları nedeniyle çevre kirliliği yaşanıyor. Kirliliği köprü üstünde burunlarını kapatarak protesto eden Göllü Bağları Mahallesi sakinleri, soruna bir çözüm bulunmasını istedi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 20.11.2024 - 13:02 Güncelleme: 20.11.2024 - 13:02
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        Amasya'da bulunan "Tersakan Çayı", artık zehir akıyor. Kirliliğe köprü üstünde burunlarını kapatarak tepki gösteren Göllü Bağları Mahallesi sakinleri, soruna bir çözüm bulunmasını istedi.

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        Samsun'un Ladik ilçesinden doğup Amasya il merkezinde Yeşilırmak ile birleşen Tersakan Çayı'nda yağışların azalmasının etkisiyle su seviyesi tükenme noktasına geldi. Suluova bölgesinde çayı besleyen derelere aktarılan hayvansal atıklar, kanalizasyon ve fabrika atıklarının birikmesi kötü kokuya yol açtı.

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        Çay yatağının Samsun Havza kısmının tertemizken, Suluova'dan Amasya il merkezine kadarki etabının kirlendiğini belirten Göllü Bağları Mahallesi sakinlerinden Ahmet Savaş, "Havza'da tertemiz olan su bu tarafa gelince berbat oluyor. Oradaki tesisler parayı kazanıyor. Atıkları atıyor. Ceremesini biz çekiyoruz. Burnumuzu tutarak protesto ediyoruz. Balıktan vazgeçtik. Bu suda yılan bile yaşamaz" dedi.

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        Çocukluk yıllarında yüzüp suyunu içtikleri Tersakan Çayı'nın bu durumuna çok üzüldüğünü belirten Feridun Sevinç, "Şimdi ise kokudan kıyısında bile durulmuyor. Bir gün siyah akıyor. Ertesi gün gri akıyor" diye konuştu.

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        Evlerinin balkonlarına bile çıkamadıklarına değinen Recep Kayar da umutlarını kış döneminde yağışların artmasına bağladıklarını anlattı.

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        Su yüzeyindeki kirliliğin Suluova'dan itibaren Tersakan Çayı'nın il merkezinde Yeşilırmak ile birleştiği alana kadar görüldüğünü aktaran Göllü Bağları Mahallesi Muhtarı Sezai Çınarcı ise 10 yıldan fazladır karşı karşıya kaldıkları kötü kokunun Bahçeleriçi ve 55 Evler Mahallelerinde yaşayanları da olumsuz etkilediğini vurguladı.

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        Suluova ilçesindeki fabrika atıklarının ve hayvansal atıkların burada birikmesinin kirliliğe yol açan etkenlerden olduğunu öne süren Çınarcı, çözüm olarak Boğazköy mevkisinde bir arıtma tesisi yapılmasını istediklerini söyledi.

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        #yerel haberler
        #Amasya Haberleri
        #Tersakan Çayı
        #çevre kirliliği
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