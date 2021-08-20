AA

Türkiye'nin zengin yemek kültürüyle öne çıkan şehirlerinden Şanlıurfa'da tescillenen "Urfa peyniri" kahvaltının yanı sıra kullanıldığı tatlılarla da halkın vazgeçilmezi arasında yer alıyor.

AA'nın haberine göre zengin mutfağıyla ünü ülke sınırlarını aşan Şanlıurfa'da aralarından çiğ köfte, soğan kebabı, lahmacun, tirit, ciğer kebabı, şıllık tatlısı, sade yağ ve patlıcanlı kebabın da bulunduğu birçok ürün Türk Patent ve Marka Kurumunca tescillendi.

Kentin birbirinden lezzetli yemeklerini ve geleneksel ürünlerini tescil ettirmek için yoğun çaba harcayan Şanlıurfa Ticaret Borsası (ŞTB), son olarak tarihi kentte geleneksel yöntemlerle hünerli ellerde üretilen peyniri de gelecek nesillere aktarılması için bir süre önce tescil ettirdi. Kentte sabah kahvaltıda közlenmiş "Urfa biberi" ile tüketilen, özellikle künefe ve helva gibi tatlılardan kullanılan Urfa peyniri, tadıyla adeta damak çatlatıyor.

ŞTB Başkanı Mehmet Kaya, Şanlıurfa'nın dünyanın en eski kentlerinden biri olduğunu, zengin yemek kültürüyle de ününün sınırları aştığını söyledi. Kenttin değerleri ve lezzetlerine sahip çıkmaya çalıştıklarını belirten Kaya, "Kentin önemli bir değerini tescil etmek büyük emeklerle oluyor. Borsa olarak daha önce büyük çabalarla tescilini aldığımız sade yağın ardından geçen hafta Urfa peynirimizin de coğrafi işaretini de aldık. Urfa peyniri tadıyla, yağ oranıyla, rengiyle kendine has bir peynir. Peynirimiz doğal saf koyun sütünden üretiliyor ve kesinlikle hiçbir kimyasal katkı maddesi yok. Organik yüzde 100 el emeğiyle üretilen bir peynir. Ülkemizde çok çeşit peynir çeşidi bulunmakta fakat biz Urfa peyniri ile bu konuda çok iddialıyız" diye konuştu.

TADINI ENDEMİK BİTKİLERDEN ALIYOR

Kaya, her bölgenin kendine has güzelliklerinin ve tatların bulunduğunu anımsatarak şöyle konuştu:

"Şanlıurfa peyniri dediğimizde akla ilk gelen Urfa kadayıfı oluyor. Peynirimiz özellikli kadayıfta çok kullanılıyor. Urfa peyniriyle yapılan kadayıfının tadı bir başka oluyor. Bunun yanında helvamıza tadı veren en büyük etken peynir ve sade yağımızdır. Bunlar olmadığı zaman o muhteşem tadı hiçbir yerde bulamazsınız. Bu tatlarımız özellikle küçükbaş hayvanlarımızın otlandığı Tek Tek Dağları ve Karacadağ bölgesinde yetişen endemik bitkilerden geliyor. Peynirimizin tadı ve yağ oranı, tarım ve ilaçlanmanın yapılmadığı bakir bölgelerde otlayan hayvanların sütünden kaynaklanıyor. Bu lezzeti hiçbir yerde bulamazsınız. Herkesi bu eşsiz lezzetleri tatmak için Şanlıurfa'ya davet ediyoruz."

URFA KÜNEFESİNİN LEZZETİ PEYNİRDEN GELİYOR

Künefe ustası Murat Ateş ise kentte has lezzetlerin tescillenmesinin kendilerini memnun ettiğini ifade ederek "Kentte yıllardan beri künefe yapıyorum. Urfa kadayıfımızı ana ürünü peynir ve sade yağ. Urfa peyniri ve sade yağı dediğimiz iki lezzet bir araya geldiği zaman ortaya muazzam bir lezzet çıkıyor. Sade yağ gibi peynirimiz de tescillendi. Kentte gelen yerli ve yabancı konuklarımıza bu lezzeti tatmalarını öneriyoruz" dedi.

Peynir üreticisi Ahmet Oldurur da Urfa peynirinin tescillenmenin ekonomik açıdan kendilerine olumlu yansımalarının olacağını vurguladı.

Bölgenin en iyi peynirini ürettiklerini dile getiren Oldurur, "Urfa peynirinin tescillenmesi çok güzel oldu. Ürünümüzün tescillenmesi gurur verici. Peynirimizin tescillenmesiyle ürüne talep de artı. Türkiye'nin birçok illinden talepler var. Ürünümüzün merak edip tadına bakmak isteyenlere gönderiyoruz" ifadelerini kullandı.