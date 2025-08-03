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        Haberler Bilgi Gündem Tesla Model Y satış tarihi: Tesla Model Y satışları ne zaman başlayacak? Yeni Tesla Model Y fiyatları ne?

        Tesla Model Y satış tarihi: Tesla Model Y satışları ne zaman başlayacak, fiyatı nedir?

        Tesla, Türkiye pazarındaki faaliyetlerine dair merakla beklenen açıklamayı yaptı. Sosyal medya platformu X üzerinden yapılan duyuruda, ÖTV düzenlemesi sonrası Tesla Model Y satışlarının yeniden başlayacağı bildirildi. Geçici olarak durdurulan satışlar, güncellenen fiyatlarla birlikte yeniden kullanıcıların erişimine açılacak. Peki, Tesla Model Y satışları ne zaman başlayacak, fiyatı nedir? İşte merak edilenler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.08.2025 - 21:54 Güncelleme: 03.08.2025 - 21:54
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        Türkiye’de otomotiv gündeminin üst sıralarında yer alan Tesla, Model Y ile yeniden sahneye çıkıyor. ÖTV matrahlarındaki değişikliklerin ardından sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan şirket, Model Y envanterinin güncellenerek satışa sunulacağını duyurdu. Yeni fiyatların da belli olacağı bu dönemde, Tesla tutkunları için geri sayım başladı. İşte güncel bilgiler...

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        TESLA MODEL Y SATIŞLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

        Tesla Türkiye'nin duyurusuna göre, Model Y'nin yeni envanter listelemeleri 6 ve 7 Ağustos tarihlerinde saat 18.30'da gerçekleştirilecek. Bu tarihlerde, Tesla'nın Türkiye'deki çevrim içi mağazasında yeni fiyatlarla araç siparişleri yeniden başlayacak.

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        YENİ MODEL Y FİYATLARI

        Yeni Model Y fiyatları şöyle:

        Model Y SR (Standard Range) RWD: 2.241.000 TL

        Model Y LR (Long Range) RWD: 3.225.240 TL

        Model Y LR AWD (All-Wheel Drive): 3.998.400 TL

        Bu fiyatlar, aracın başlangıç seviyesindeki versiyonları için geçerli olup, opsiyonel donanımlar ve renk tercihlerine göre farklılık gösterebiliyor.

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