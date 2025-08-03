YENİ MODEL Y FİYATLARI

Yeni Model Y fiyatları şöyle:

Model Y SR (Standard Range) RWD: 2.241.000 TL

Model Y LR (Long Range) RWD: 3.225.240 TL

Model Y LR AWD (All-Wheel Drive): 3.998.400 TL

Bu fiyatlar, aracın başlangıç seviyesindeki versiyonları için geçerli olup, opsiyonel donanımlar ve renk tercihlerine göre farklılık gösterebiliyor.