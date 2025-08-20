TEV burs başvuruları ne zaman? 2025 2026 TEV burs başvurusu nasıl ve nereden yapılacak?
Türk Eğitim Vakfı (TEV) her yıl olduğu gibi üniversitelere karşılıksız burs desteği imkanı sağlıyor. 2025 2026 Eğitim öğretim yılında da TEV yükseköğrenim bursu ihtiyaç sahibi olan öğrencilere verilecek. Burs başvurusunda bulunmak isteyenler TEV burs başvurusu ne zaman sorusuna yanıt arıyor. Peki, 2025 2026 TEV burs başvurusu başladı mı, nasıl ve nereden yapılacak?
2025 2026 TEV burs başvuruları yeni yükseköğrenim ve ortaöğrenim yılının başlamasına sayılı günler kala çok sayıda öğrenci tarafından gündeme getiriliyor. Türk Eğitim Vakfı'nın öğrencileri ödediği bursa dair TEV burs başvuruları ne zaman, TEV burs başvuru şartları neler araştırması bursa başvuracak öğrenciler için önem arz ediyor. Peki, Türk Eğitim Vakfı TEV burs başvuruları ne zaman? 2025 2026 TEV burs başvurusu nasıl ve nereden yapılacak?
TEV BURS BAŞVURU TARİHLERİ BELLİ OLDU!
Türk Eğitim Vakfı, 2025-2026 eğitim öğretim yılında ortaöğretim, üniversite, yüksek lisans, doktora ve üstün başarılı öğrencilere burs desteği verecek.
Üniversite eğitim bursu başvuru işlemleri 15 Eylül'de başlayacak ve 9 Ekim'de tamamlanacak.
2025 TEV BURSU NE KADAR?
TEV Üniversite (Eğitim) bursu bu yıl ihtiyaç sahibi öğrencilere aylık 5800 lira olarak yatırılacak.
ORTAÖĞRETİM BURS BAŞVURULARI BAŞLADI
TEV Mesleki Ortaöğretim Bursu, ekonomik yetersizlik içinde olan ancak akademik potansiyeli yüksek Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Güzel Sanatlar, Spor Lisesi ve Sağlık Lisesi öğrencilerinin, eğitimlerini sürdürebilmelerini ve gelişimlerini desteklemek amacıyla bu yıl yine verilmeye başlanacak.
Türk Eğitim Vakfı tarafından yapılan başvurusu duyurusuyla birlikte başvuru işlemleri 18 Ağustos tarihinde erişime açıldı.