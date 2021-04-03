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TFF 1. Lig'de Menemenspor'un konuğu Ümraniyespor

TFF 1. Lig'de alt sıralardan uzaklaşma mücadelesi veren Menemenspor, 28. haftada yarın Bereket Sigorta Ümraniyespor'u konuk edecek.

TFF 1. Lig'de Menemenspor'un konuğu Ümraniyespor

Menemen İlçe Stadı'nda oynanacak ve saat 16.00'da başlayacak karşılaşmada, hakem Alper Çetin düdük çalacak. Ligde düşme hattındaki Akhisarspor'un 3 puan önünde averajla 15. sırada bulunan Menemenspor, galip gelemediği son 4 maçta 2 beraberlik ve 2 yenilgi yaşadı.

İzmir temsilcisinde Aydın Yılmaz ve Okan Yılmaz'ın sakatlıkları bulunuyor.

Ligde 37 puanla 11. durumda bulunan Bereket Sigorta Ümraniyespor'da cezalı Ercan Coşkun, yarın forma giyemeyecek.

Menemenspor, ilk devrede deplasmanda Bereket Sigorta Ümraniyespor'u 2-0 mağlup etmişti.

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