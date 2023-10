TFF Başkanı Büyükekşi: "100. yılımızı Avrupa şampiyonası ile taçlandırdık"

UEFA Yönetim Kurulu'nun, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'ndeki toplantısında aday ülkeler son sunumlarını gerçekleştirdi. Ardından UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, EURO 2032'ye Türkiye ile İtalya'nın ev sahipliği yapacağı duyurdu.

Çok heyecanlı ve gururlu olduklarını dile getiren Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, "Bugünü tarihe not düşmek lazım. Cumhuriyetimizin 100'üncü yılını Avrupa şampiyonası ile taçlandırdık. Şimdi ise Türkiye ile İtalya, birlikte sunum yaptı ve UEFA kabul etti. 5 defa aday olup hayata geçiremediğimiz ve bugün açıklanan haber çok önemliydi. Türk milletine bu haberi verdiğimiz için çok mutluyuz" diye konuştu.

TFF BAŞKAN VEKİLİ ERÖĞÜT: UZUN ZAMANDIR ARZU ETTİĞİMİZ BİR HEDEF

TFF Başkan Vekili Mustafa Eröğüt ise Türkiye-İtalya adaylık sunumunda yaptığı konuşmasında şunları söyledi: "2032 Avrupa Futbol Şampiyonası'na ev sahipliği yapma hedefimiz, bu toprakların bize emanet ettiği Mevlana'nın "Gel. Kim olursan ol, yine gel" anlayışı üzere tamamen insan odaklıdır. Her iki ülkenin de her yıl dünyanın dört bir yanından gelen on milyonlarca ziyaretçisi, Akdeniz'de Türkiye'nin ve İtalya'nın dillere destan misafirperverliğine alışıktır. Türkiye, dünya için modern bir buluşma noktasıdır. Havalimanlarımızın, altyapımızın ve herkes için konaklama imkânlarımızın zenginliği ve çeşitliliği gelişerek devam ediyor. Büyük bir vizyonun, işbirliğinin ve önemli stadyum yatırımlarının sonucu olarak, futbol ailesini Türkiye'de ağırlamak ve bu turnuvaya ev sahipliği yapmak, uzun zamandır arzu ettiğimiz bir hedef. İtalya'da olduğu gibi Türkiye'de de tarihle iç içeyiz ve bu da elbette pek çok insanın ülkelerimizi ziyaret nedenlerinden biri. Ancak mutlak taahhüdümüz, ileriye, geleceğe bakmak. Bugün hayal bile edilemeyen teknoloji, bu turnuvaya ev sahipliği yapmanın merkezinde yer alacak, en yüksek sosyal ve çevresel sürdürülebilirliği sağlayacak ve unutulmaz deneyimler yaratacak."