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Haberler Futbol Şampiyonlar Ligi TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'den Şampiyonlar Ligi finali değerlendirmesi
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TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'den final değerlendirmesi

TFF Mehmet Büyükekşi, Türkiye’nin, İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynanan 2023 UEFA Şampiyonlar Ligi Finali organizasyonuna büyük başarıyla ev sahipliği yaptığını söyledi.

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'den Şampiyonlar Ligi finali değerlendirmesi
DHA

TFF Başkanı Büyükekşi, İngiliz temsilcisi Manchester City ile İtalyan kulübü Inter arasında oynanan ve İngiliz ekibinin şampiyonluğu ile tamamlanan 2023 UEFA Şampiyonlar Ligi final maçı sonrasında karşılaşmayı ve organizasyonu değerlendirdi.

Büyükekşi, dünyanın en önemli spor organizasyonlarından birine daha yüksek başarıyla ev sahipliği yapmanın önemine değinerek, “Spor, özellikle futbol sanat ve bilim gibi ülkelerin SOFT POWER’ı olarak kabul ediliyor. Şampiyonlar Ligi finali ülkemizin marka değerine doğrudan katkısı olan bir organizasyon oldu. Şampiyonlar Ligi Final maçına ev sahipliği yapmış olmamız özellikle 2028 ve 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası adaylığımız için turnusol kağıdı oldu. Cumhurbaşkanımızın kabulünde UEFA Başkanı Ceferin Cumhurbaşkanımıza ev sahipliği ve son derece başarılı organizasyonumuz için teşekkür etti. Yine Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın kabulünde FIFA Başkanı Infantino Türkiye’nin büyük organizasyonları başarıyla ve güvenle yaptığını ifade ederek Cumhurbaşkanımıza teşekkürlerini iletti” dedi.

ÇALHANOĞLU VE GÜNDOĞAN'A TEBRİK

Manchester City ile Inter arasındaki final maçının aynı zamanda iki Türk kaptanın karşılaşması olması bakımından bir gurur vesilesi olduğunu kaydeden TFF Başkanı, “Hakan Çalhanoğlu ve İlkay Gündoğan’ın UEFA Şampiyonlar Ligi Finaline takımlarının kaptanı olarak çıkmaları mutluluk vericiydi. Gururumuz iki sporcumuzu da kupa töreninde sarılarak tebrik ettim. Onlar da Türkiye’de bu finali kaptan olarak oynamaktan gurur duyduklarını ifade ettiler” ifadelerini kullandı.

Final nedeniyle Yenikapı Festival Alanı’nda gerçekleştirilen UEFA Şampiyonlar Festivali’ne de vatandaşlarımızın büyük ilgi gösterdiğini aktaran Mehmet Büyükekşi, “Özellikle gençlerimizin ve çocuklarımızın yoğun katılımı ve mutlulukları hepimizi memnun etti. İngiltere’den ve İtalya’dan maça gelen Manchester City ve Inter taraftarlarının İstanbul’da güvenle ve keyifle vakit geçirmiş olmaları da bizim için çok önemliydi. Dünyanın her yerinden final dolayısıyla misafirimiz vardı ve ülkemiz ekonomisine 200 milyon dolara yakın döviz girişi oldu. Ayrıca son üç finalde yapılan araştırmalar taraftarların yüzde 47’sinin gittikleri ülkelerde finalin olduğu şehir dışında başka şehirleri de ziyaret ederek yüzde 23 oranında ülke ekonomisine ek bir ekonomik katkı sağladıklarını gösteriyor. TFF Başkanı olarak benim ve TFF Yönetim Kurulu Üyemiz Hamit Altıntop’un Şampiyonlar Ligi Finali UEFA Elçisi olmamız da ülkemiz adına bizi ayrıca onurlandırdı. 2028 ve 2032 Avrupa Şampiyonası adaylıklarımız için dünya çapında bu organizasyonları ülkemize getirmek için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

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