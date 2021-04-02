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TFF'den Milli Takım'ın primlerine dair açıklama

Türkiye Futbol Federasyonu, Hollanda, Norveç ve Letonya maçları sonrasında Milli Takım'a prim dağıtıldığına dair haberlere yönelik açıklama yaptı. TFF'nin resmi sitesinden yapılan açıklamada prim için bir bedel belirlenmediği belirtildi

TFF'den Milli Takım'ın primlerine dair açıklama

TFF, A Milli Futbol Takımı oyuncularının Hollanda ve Norveç maçları ile ilgili aldıkları iddia edilen prim haberlerinin gerçeği yansıtmadığını duyurdu. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklama şöyle:

"Bazı medya organlarında yer alan haberler nedeniyle aşağıdaki açıklamanın yapılması zorunlu hale gelmiştir.

Söz konusu haberlerde; A Milli Takım futbolcularımızın, Hollanda ve Norveç maçlarıyla ilgili olarak hak ettikleri iddia edilen gerçek dışı prim rakamları dile getirilmektedir.

Şu anda Futbol Federasyonu Yönetim Kurulumuz tarafından müsabaka bazında belirlenmiş bir prim bedeli olmadığı gibi, gerek Milli Takım oyuncularımızın gerekse de teknik heyetimizin bu yönde bir beklentisi ve talebi söz konusu değildir.

Büyük mücadele sonucunda EURO 2020’ye gitmeye hak kazanan ve 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri’ne iyi bir başlangıç yaparak grubunda ilk 3 maçı lider tamamlayan takımımızı doğru olmayan haberlerle gündeme getirmek kimseye fayda sağlamayacağı gibi, Ay Yıldız’ın kutsallığı ile de bağdaşmamaktadır.

Milli Takımımızın şu andaki hedefleri, Avrupa Şampiyonası’nda ülkemizi en üst seviyede temsil etmek, Dünya Kupası Finalleri’ne katılmak ve bayrağımızı sürekli başarılarla dalgalandırmaktır.

Türk halkından buna benzer gerçek olmayan haberlere rağbet etmemesini diliyor, bugüne kadar olduğu gibi bundan böyle de kendilerini mutlu etmek için çabalayan “Bizim Çocuklar”a inanmalarını ve güvenmelerini bekliyoruz.

Saygılarımızla."

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