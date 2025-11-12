Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Spor TFF duyurdu! Süper Kupa finali ne zaman, Süper Kupa nerede oynanacak?

        TFF duyurdu! Süper Kupa finali ne zaman, nerede oynanacak?

        Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Turkcell Süper Kupa finalinin oynanacağı tarihi ve stadı duyurdu. İlk kez 4 takımın katılımıyla düzenlenecek olan Süper Kupa'nın yarı finalinde Galatasaray-Trabzonspor ile Fenerbahçe-Samsunspor eşleşti. Peki, "Süper Kupa finali ne zaman, nerede oynanacak?" İşte Süper Kupa finalinin oynanacağı tarih...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.11.2025 - 23:21 Güncelleme: 12.11.2025 - 23:21
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Süper Kupa finali tarihi belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), yaptığı açıklama ile Süper Kupa finalinin oynanacağı yeri duyurdu. Yapılan açıklama, "Süper Kupa finali ne zaman, Süper Kupa nerede oynanacak?" sorularını beraberinde getirdi. İşte konuya ilişkin merak edilen soruların yanıtı...

        2

        SÜPER KUPA FİNALİ NE ZAMAN?

        Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Turkcell Süper Kupa'da final maçının 10 Ocak 2026 Cumartesi günü oynanacağını duyurdu.

        3

        SÜPER KUPA FİNALİ NEREDE OYNANACAK?

        Süper Kupa final maçı, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.

        4

        Federasyondan yapılan açıklama şu şekilde:

        Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, dün yaptığı toplantıda Turkcell Süper Kupa tarihlerini ve final merkezlerini belirledi.

        Buna göre, yarı final maçları 5 Ocak 2026 Pazartesi günü Gaziantep Stadyumu'nda ve 6 Ocak 2026 Salı günü Yeni Adana Stadyumu'nda, final müsabakası ise 10 Ocak 2026 Cumartesi günü Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak. Müsabakaların saatleri daha sonra ilan edilecek.

        Bu yıl ilk kez 4 takımın katılımı ile düzenlenecek olan Turkcell Süper Kupa'da, daha önce 8 Mayıs 2025 tarihinde Federasyonumuzca ilan edilen eşleşme alternatiflerine göre Galatasaray ile Trabzonspor, Fenerbahçe ile de Samsunspor eşleşmişti. Hangi eşleşmenin hangi ilde oynanacağı ise 21 Kasım Cuma günü saat 15.00'te TFF Riva Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde kulüplerimiz ile birlikte yapılacak olan kura çekimi sonucunda belirlenecek.

        Türkiye Futbol Federasyonu olarak Turkcell Süper Kupa'ya katılacak takımlarımıza başarılar dileriz.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kağıthane'de bir binada patlama
        Kağıthane'de bir binada patlama
        Kahreden tesadüf
        Kahreden tesadüf
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bahçeli görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bahçeli görüştü
        Şehit astsubayın babası konuştu
        Şehit astsubayın babası konuştu
        Bakan Fidan Abdülati ile görüştü
        Bakan Fidan Abdülati ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Askeri kargo uçağı Gürcistan'da düştü! 20 şehit
        Askeri kargo uçağı Gürcistan'da düştü! 20 şehit
        20 şehidimizin ailelerine acı haber verildi... Yüreğimize gömüyoruz
        20 şehidimizin ailelerine acı haber verildi... Yüreğimize gömüyoruz
        Muazzez Abacı hayatını kaybetti
        Muazzez Abacı hayatını kaybetti
        Galatasaray'da sakatlıklarda son durum!
        Galatasaray'da sakatlıklarda son durum!
        Emlak vergisine düzenleme geliyor
        Emlak vergisine düzenleme geliyor
        Süper Kupa'nın tarihi ve stadı belli oldu!
        Süper Kupa'nın tarihi ve stadı belli oldu!
        TFF'den sevkler için yeni açıklama!
        TFF'den sevkler için yeni açıklama!
        Kış kapıda
        Kış kapıda
        Serdal Adalı'dan Riva'ya çıkarma!
        Serdal Adalı'dan Riva'ya çıkarma!
        Ülkelerden taziye mesajları
        Ülkelerden taziye mesajları
        38 yıla kadar hapsi istendi
        38 yıla kadar hapsi istendi
        Kredi kartlarına gece kısıtlaması mı getirildi?
        Kredi kartlarına gece kısıtlaması mı getirildi?
        İBB “yolsuzluk” soruşturması tamamlandı!
        İBB “yolsuzluk” soruşturması tamamlandı!
        Soruşturma nasıl başladı?
        Soruşturma nasıl başladı?