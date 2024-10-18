'The Matrix' Dijital Deneyim Müzesi'nde

İBB Kültür AŞ bünyesindeki Dijital Deneyim Müzesi, Zamanın Ötesinde Sinema etkinliğiyle kasım ayında klasikleşmiş bir filme ev sahipliği yapıyor. 2 ve 9 Kasım’da iki ayrı gösterimle sinema severlerle buluşacak olan The Matrix’in dünyasında, gözle görülenle sınırlı olmayan gerçek Dijital Deneyim Müzesi’nde yeniden keşfedilecek.

Keanu Reeves, Laurence Fishburne, Carrie-Anne Moss ve Hugo Weaving’in başrollerini paylaştığı bu kült film, izleyicileri makineler tarafından yaratılmış dijital bir simülasyon evreninde insanlığın özgürlük mücadelesine davet ediyor.