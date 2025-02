The Secret Trio konseri CRR'de

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu, 22 Şubat Cumartesi akşamı dünya müziğinin sınırlarını zorlayan, türler ötesi bir müzikal yolculuğa ev sahipliği yapıyor. The Secret Trio, geleneksel Anadolu ve Ortadoğu ezgilerini caz, doğaçlama ve klasik müzik ile harmanlayarak dinleyicilere unutulmaz bir performans sunmaya hazırlanıyor.

Klarnet, ud ve kanunun sıra dışı bir uyumla buluştuğu The Secret Trio, müzik coğrafyasını yeniden şekillendiren özgün tarzıyla dikkat çekiyor. İsmail Lumanovski (klarnet), Tamer Pınarbaşı (kanun) ve Ara Dinkjian (ud) tarafından oluşturulan üçlü, Doğu’nun zengin melodik dokusunu, Batı müziğinin armonik derinliğiyle bir araya getiriyor.

Farklı Kültürlerin Kesişme Noktası

Müzikal kimlikleriyle kendi köklerinden beslenen grup üyeleri, farklı kültürel ve müzikal gelenekleri buluşturan bir ortak vizyona sahip. Makedonya Çingene müziğinin inceliklerini klarnetinde taşıyan İsmail Lumanovski, kanun icrasında devrim yaratan Tamer Pınarbaşı ve dünya müziğinde çığır açmış usta besteci Ara Dinkjian, geleneksel müziği modern caz ve oda müziği anlayışıyla yeniden yorumluyor.

Bağlantıları Aşan Bir Müzikal Yolculuk

The Secret Trio’nun en önemli özelliklerinden biri, herhangi bir müzikal kalıba sığmayan kendine has bir ses dünyası yaratması. Soundscapes, Three of Us ve Coexist gibi albümleriyle farklı kültürlerin bir arada yaşayabileceğini müziğiyle kanıtlayan topluluk, eserlerinde bireysel müzikal yolculuklarını kolektif bir ifade biçimine dönüştürüyor.

2022 yılında yayınlanan Coexist, müziğin barışçıl bir ifade biçimi olduğunu vurgulayan güçlü bir albüm olarak dinleyiciyle buluştu. Sanatçılar bu albümlerinde dünyayı olmasını diledikleri gibi resmeden bir şarkılar bütünü kurguladılar. Topluluğun repertuvarında, Ermeni, Türk, Yunan, Arap, Balkan ve Kafkas müzik gelenekleri, Batı müziğinin çağdaş armonileriyle birleşiyor.

Özgün Bir Akustik Deneyim

The Secret Trio’nun CRR Konser Salonu’nda sunacağı performans, yalnızca bir konser değil, zamanın ve mekânın ötesine geçen bir anlatı olacak. Ortadoğu’nun mistik ezgileri, Akdeniz’in lirik melodileri ve cazın özgür doğaçlamaları bir araya gelerek, müzikal sınırları kaldıran benzersiz bir atmosfer yaratacak.