Liverpool, Bayern Münih'ten transfer edilen Thiago Alcantara'nın koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu. Yıldız futbolcunun kendisini izole ettiği belirtilirken bu süreçte tüm protokollere uyulacağı kaydedildi.

İngiliz basını, Liverpool'un İspanyol futbolcu ile 4 yıllık sözleşme imzaladığını ve Bayern Münih'e 20 milyon sterlin bonservis bedeli ödediğini iddia etmişti. 2013 yılında Bayern Münih'e transfer olan Thiago, takımıyla 1 kez UEFA Şampiyonlar Ligi, 7 kez de lig şampiyonluğu yaşadı. Alman ekibinde toplamda 235 karşılaşmada forma giyen Thiago, 31 gol kaydetti.