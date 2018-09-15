Thisted - Herfolge Koge rakamlar

Danimarka 1.Lig maçında Thisted ile Herfolge Koge, 16 Eylül 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 14:45. 15 puanlı Thisted 3. sırada bulunuyor, Herfolge Koge 15 puana sahip ve 2. sırada. Thisted, son 5 maçında 0 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 yenilgilik form durumunda. Herfolge Koge, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 590 kodlu maçı oynayanlar; Thisted galibiyet oranı 3.00, beraberlik oranı 2.90, Herfolge Koge galibiyet oranı 1.90. Alt oranı 1.60, üst oranı 1.75. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.50, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.70.

Thisted son haftadaki Vejle-Kolding müsabasında 0-2 yenildi.

Herfolge Koge ise Esbjerg karşılaşmasında 0-0 berabere kaldı.

Kendi sahasında 2 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet alan Thisted, 5 gol attı ve 2 gol yedi.

Herfolge Koge ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 1 galibiyet, 0 beraberlik, 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Herfolge Koge, 4 gol atarken 4 gol yedi.

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