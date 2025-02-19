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        Haberler Spor Voleybol THY, CEV Kupası'nda BKS Bostik'i konuk edecek - Voleybol Haberleri

        THY, CEV Kupası'nda BKS Bostik'i konuk edecek

        Türk Hava Yolları, CEV Kupası çeyrek final rövanş maçında BKS Bostik'i konuk edecek

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.02.2025 - 11:32 Güncelleme: 19.02.2025 - 11:32
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        THY, CEV Kupası'nda BKS Bostik'i konuk edecek
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        Türk Hava Yolları Kadın Voleybol Takımı, CEV Kupası çeyrek final rövanş maçında yarın Polonya temsilcisi BKS Bostik'i ağırlayacak.

        Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanacak mücadele, saat 18.00'de başlayacak.

        Karşılaşmada Macaristan Voleybol Federasyonundan Tamas Jambor ve Bulgaristan Voleybol Federasyonundan Lyubomir Sirakov hakem ikilisi görev yapacak.

        Çeyrek final ilk maçında BKS Bostik'e 3-1 mağlup olan Türk Hava Yolları, rövanş müsabakasında rakibini 3-0 veya 3-1 yenmesi ve oynanacak altın sette rakibine üstünlük kurması durumunda yarı finale yükselecek.

        Turu geçen takım, yarı finalde İtalyan ekibi Igor Gorgonzola ile karşılaşacak.

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