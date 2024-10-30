Türk Hava Yolları, iki gün geçerli olacak indirimli bilet kampanyası başlattı. Buna göre; yurt içi seferler 849 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuldu. 78 bin 500 koltuk ile sınırlandırılan kampanyada, seyahat tarihi 2025 yılı olarak belirtildi. İşte, THY yurt içi gidiş dönüş indirimli bilet kampanyası seyahat tarihi, uçuş seferleri ve diğer detaylar...