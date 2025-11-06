Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel THY'nin Boeing'den alacağı uçakların motor bakım hizmetini GE Aerospace yapacak | Son dakika haberleri

        THY'nin Boeing'den alacağı uçakların motor bakım hizmetini GE Aerospace yapacak

        Türk Hava Yolları (THY) uçak üreticisi Boeing firmasından sipariş edilen ve 2029-2035 yılları arasında teslim alınacak toplam 75 adet uçağın kanat üstü motor, yedek motor ve motor bakım hizmeti için GE Aerospace firması ile anlaşıldığını açıkladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.11.2025 - 01:52 Güncelleme: 06.11.2025 - 01:52
        ABONE OL
        ABONE OL
        THY'nin Boeing'den alacağı uçakların motor bakım hizmetini GE Aerospace yapacak
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        THY tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan bildirimde; "26.09.2025 tarihli Özel Durum Açıklamamız da belirtildiği üzere; Ortaklığımızın tüm paydaşları için yüksek değer üretecek şekilde ortaya koyduğu Stratejik Planı dahilindeki büyüme hedefleri doğrultusunda Yönetim Kurulumuz 2029-2034 yılları arasında teslim alınmak üzere Boeing firmasından 50 adet kesin sipariş ve 25 adet opsiyon olmak üzere toplam 75 adet B787-9 ve B787-10 uçağının satın alınmasına karar vermişti. Söz konusu uçaklar için kanat üstü motor, yedek motor ve motor bakım hizmeti alımı için yapılan ihale sonucunda müzakereler sonuçlanmış olup GE Aerospace firması ile mutabakata varılmıştır" denildi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Türk Hava Yolları
        #haberler
        #Boeing
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Aslan, Hollanda'da kükredi!
        Aslan, Hollanda'da kükredi!
        Okan Buruk: İlk 8'i hayal ediyoruz!
        Okan Buruk: İlk 8'i hayal ediyoruz!
        Rekorların adamı Victor Osimhen!
        Rekorların adamı Victor Osimhen!
        152 hakemden ortak açıklama!
        152 hakemden ortak açıklama!
        MİT Başkanı Kalın Hamas heyeti ile görüştü
        MİT Başkanı Kalın Hamas heyeti ile görüştü
        ABD Minuteman'i denedi
        ABD Minuteman'i denedi
        Sındırgı için 'afet bölgesi' açıklaması
        Sındırgı için 'afet bölgesi' açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Demirtaş sorusuna yanıt: Yargı ne derse uyarız
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Demirtaş sorusuna yanıt: Yargı ne derse uyarız
        "Çok net bir 11'imiz yok"
        "Çok net bir 11'imiz yok"
        Bakan Uraloğlu'ndan Gebze açıklaması
        Bakan Uraloğlu'ndan Gebze açıklaması
        Evlilik tarihini açıkladı
        Evlilik tarihini açıkladı
        Filmden çıkarıldı
        Filmden çıkarıldı
        İmamoğlu'nun babası ve oğlu emniyette ifade verdi
        İmamoğlu'nun babası ve oğlu emniyette ifade verdi
        Türk kahvesi, AB'de tescillendi
        Türk kahvesi, AB'de tescillendi
        Trump'tan seçimlere dair ilk yorum
        Trump'tan seçimlere dair ilk yorum
        Binde 5 yerine binde 2,5 prim olacak
        Binde 5 yerine binde 2,5 prim olacak
        Dijital çağın yeni iş dünyası nasıl olacak?
        Dijital çağın yeni iş dünyası nasıl olacak?