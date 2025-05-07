TİGEM işçi alımı kura sonuçları: TİGEM 306 mevsimlik işçi alımı kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

TİGEM İŞÇİ ALIMI MÜLAKATLARI NE ZAMAN?

TİGEM geçici mevsimlik işçi alımı mülakatları için henüz tarih açıklaması gelmedi. Kura sonucuna göre ismi asil listede yer alan adaylar sözlü sınava katılım sağlayacak. Mülakat yerleri ve tarihleri, sonuçların hemen ardından TİGEM resmi internet adresinden ilan edilecek. Noter kurasıyla belirlenen “asil aday” listesinde yer alan adaylar, genel değerlendirme, mesleki göreve ilişkin bilgi ve becerileri, mesleki göreve ilişkin uygulama değerlendirmeye ilişkin sözlü/mülakat-uygulama sınava sıra ile alınacaklardır.