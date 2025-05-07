TİGEM işçi alımı kura sonuçları: TİGEM 306 mevsimlik işçi alımı kura sonuçları ne zaman açıklanacak?
Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM), 306 geçici işçi alımı yapacağını duyurmuştu. Başvuru sürecinin başlamasıyla birlikte gözler kura takvimine ve sürecine çevrildi. Peki TİGEM 306 mevsimlik işçi alımı kura sonuçları ne zaman açıklanacak?
Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü 306 mevsimlik geçici işçi alımı yapıyor. İŞKUR üzerinden başvuru yapacak adaylar için kadro dağılımı ve istihdam edilecek personel sayısı belirlendi. Peki TİGEM işçi alımı kura sonuçları açıklandı mı?
TİGEM KURA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü işçi alımı kura çekimi 6 Mayıs günü saat 10:00'da gerçekleştirildi. Kura sonuçlarının ise https://tigem.gov.tr/ adresinden bu hafta içinde yayımlanması bekleniyor.
TİGEM İŞÇİ ALIMI MÜLAKATLARI NE ZAMAN?
TİGEM geçici mevsimlik işçi alımı mülakatları için henüz tarih açıklaması gelmedi. Kura sonucuna göre ismi asil listede yer alan adaylar sözlü sınava katılım sağlayacak. Mülakat yerleri ve tarihleri, sonuçların hemen ardından TİGEM resmi internet adresinden ilan edilecek. Noter kurasıyla belirlenen “asil aday” listesinde yer alan adaylar, genel değerlendirme, mesleki göreve ilişkin bilgi ve becerileri, mesleki göreve ilişkin uygulama değerlendirmeye ilişkin sözlü/mülakat-uygulama sınava sıra ile alınacaklardır.