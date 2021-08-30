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Haberler Gündem 3. Sayfa Tıka basa dolu otomobil takla attı: 6 yaralı
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Tıka basa dolu otomobil TEM'de takla attı: 6 yaralı

Kocaeli'nin Gebze ilçesi TEM Otoyolu'nda, yolcu ve yükle tıka basa dolu olan otomobil kontrolden çıkarak takla attı. Kazada, ters dönen araçta bulunan 6 kişi yaralandı

Tıka basa dolu otomobil takla attı: 6 yaralı
Tıka basa dolu otomobil takla attı: 6 yaralı
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İHA

Kocaeli'nin Gebze ilçesi TEM Otoyolu'nda takla atan otomobilde bulunan 6 kişi yaralandı.

Kaza, Kocaeli’nin Gebze ilçesi TEM Otoyolu İstanbul istikameti üzerinde meydana geldi. M.A. idaresindeki 34 AE 2780 plakalı otomobil, yol üzerinde seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekipleri, ters dönmüş otomobilde sıkışan 6 kişiyi, bulundukları yerden çıkararak bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerine teslim etti. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar, daha sonra ambulanslara alınarak tedavi edilmek üzere çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kazanın ardından otomobilde bulunan vatandaşların alışveriş malzemeleri yolda kalırken, kazaya karışan otomobil çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı. Hastanede tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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