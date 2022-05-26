Yeniden başkan seçildi 0:00 / 0:00

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Televizyon ve Sinema Yapımcıları Meslek Birliği olan TESİYAP'ın Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantıları yapıldı. Genel Kurullara katılım oldukça yüksekti. TESİYAP’ın Yönetim Kurulu Başkanlığı’na oy birliği ile yapımcı Timur Savcı yeniden seçildi.

Genel Kurul’da TESİYAP üyeleri, sinema ve dizi film yapımcıları adına her türlü özel veya kamusal platformda TESİYAP Yönetim Kurulu’na tam temsil yetkisi verdi. Genel Kurul’da zorunlu organlara iki yıl boyunca geçerli olmak üzere asil ve yedek üye seçimi yapıldı. Bunun sonucunda TESİYAP Yönetim Kurulu’na; Timur Savcı (Başkan), Şükrü Avşar, Fatih Aksoy, Kerem Çatay, Burak Sağyaşar oy birliği ile seçildi.