Tıp Bayramı, sağlık çalışanlarının özverili çabalarını ve toplumun sağlık hizmetlerine olan önemini vurgulayan anlamlı bir gündür. Bu özel gün, tıp alanında çalışanların mesleklerine duydukları saygıyı ve dayanışmayı pekiştirirken, sağlık sektöründeki gelişmeleri ve başarıları da kutlama fırsatı sunar. Bu anlamlı günü kutlamak amacıyla her sene "Tıp Bayramı Koşusu" gerçekleşiyor. Peki, bu sene Tıp Bayramı Koşusu ne zaman yapılacak? İşte detaylar...