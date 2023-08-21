Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Gündem 3. Sayfa Tıp öğrencisinin viyadükte şüpheli ölümü!

        Viyadükte ölü bulunan tıp öğrencisi Enes'in babası: Yükseklik korkusu vardı, oraya çıkamaz

        Kayseri'de geçtiğimiz ay bir viyadüğün altındaki dere yatağında cansız bedeni bulunan tıp öğrencisi Enes Ahmet Tekin'in şüpheli ölümüyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Baba Osman Tekin, "Çocuğumda yükseklik korkusu vardı, bunu kimseye anlatamıyorum. Benim buradaki gayem bir inşaatın kamera kayıtlarında gördüğüm ve o dakikalara denk gelen 2 gizemli kişinin orada yürümesi ve bir süre sonra duraklaması. Bu nedenle olayın aydınlatılmasını istiyorum" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.08.2023 - 12:53
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tıp öğrencisinin viyadükte şüpheli ölümü!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kayseri'de, 21 Temmuz'da annesinin yanından 'lavaboya gidiyorum' diye ayrılan ve 13 gün sonra viyadüğün altındaki dere yatağında cesedi bulunan tıp fakültesi öğrencisi Enes Ahmet Tekin'in (25) ailesi, oğullarının ölüm nedeninin aydınlatılmasını istedi.

        DHA'nın haberine göre baba Osman Tekin, "Devam eden süreç üzerinde bende bazı kuşku ve şüpheler oluştu. Çocuğumda yükseklik korkusu vardı, bunu kimseye anlatamıyorum. Benim çocuğum merdivene çıkıp da aşağıya bakamaz, yapamaz yani. Oraya çıkıp atlayamaz" dedi.

        Talas ilçesinde oturan Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesi 5'inci sınıf öğrencisi Enes Ahmet Tekin, 21 Temmuz'da annesi ile hastaneye gitti. Annesinin yanından, 'Lavaboya gidiyorum' diyerek ayrılan Tekin'den bir daha haber alınamadı. Hayatından endişe eden ailesi, durumu polise bildirdi.

        REKLAM

        Polis arama çalışması başlatırken, basına konuşan ailesi, Enes Ahmet’in tıp fakültesini istemediğini sırf kendilerini kırmamak için bu bölüme devam ettiğini belirterek, oğullarına eve dönmesi için çağrıda bulundu. Ekipler, 3 Ağustos'ta kaybolduktan 13 gün sonra Tavlusun Mahallesi Derevenk Viyadüğü'ndeki dere yatağında Enes Ahmet Tekin'in cesedini buldu.

        Tekin, otopsi işlemlerinin ardından toprağa verildi.Tekin'in metrelerce yükseklikteki viyadükten atlayarak intihar ettiği ihtimali üzerinde duran polis, soruşturmayı sürdürüyor. Tekin'in ailesi ise Enes Ahmet'in ölüm nedeninin aydınlatılmasını istiyor. Enes Ahmet Tekin’in babası Osman Tekin, Devam eden süreç üzerinde bende bazı kuşku ve şüpheler oluştu. Ama buna da bir türlü ulaşamadım. Mesela bunlardan biri 3 defa dron kaydı çekilmiş. Çekilen dron kayıtlarının bana verilmesini istediğim halde yaklaşık 1 haftadır bir türlü ulaşamadım. Savcılığa da 1-2 sefer dilekçede bulundum. Talas İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne de dilekçe yazdım. Yine de halen ulaşamamış durumdayım ifadelerini kullandı.

        "AKLIMA CİNAYET ŞÜPHELERİ DE GELİYOR"

        Olayın cinayet olabileceğinden şüphelendiğini belirten Tekin, "Benim buradaki gayem bir inşaatın kamera kayıtlarında gördüğüm ve o dakikalara denk gelen 2 gizemli kişinin orada yürümesi ve bir süre sonra duraklaması. Viyadükte çekilen son dron kaydını geçen hafta emniyette bana izlettiler. Orada oğlumun görüntüsü var. Temmuz'un 25'i ve 28'inde yaptıkları dron kayıtlarında oğlumun son çekimi yapılan görüntüsü yoksa o zaman demek ki benim çocuğum sonradan oraya getirildi. Benim aklıma cinayet şüpheleri de geliyor. Her şey geliyor. Hesabında parası vardı. Hesap kayıtlarının incelenmesini istiyorum. Daha bir adım atamadık. Birine borç mu verdi, alamadı mı O anda birisini çağırdı. Başka bir olay mı oldu Daha sonradan mı bir şey yapıldı Benim çocuğumda yükseklik korkusu var. Ben bunu kimseye anlatamıyorum. Benim çocuğum merdivene çıkıp da aşağıya bakamaz. Yapamaz yani. Oraya çıkıp atlayamaz diye" konuştu.

        REKLAM

        "RÜZGAR ONU ORAYA SAVURAMAZ"

        Oğlunun cenazesini görmediğini söyleyen Osman Tekin, Bir de bize, 'atladığını düşünüyoruz' diyorlar. Emniyet de buna kesinlik vermiyor. 'Atladığı düşünülüyor' denildiği mesafe ile bulunduğu mesafe arasında aşağı yukarı 40 metrelik bir mesafe var. 80 kilodan bahsediyoruz. Rüzgar onu oraya savuramaz. Başka bir şey mi var Oraların araştırılmasını istiyorum. O mesafenin profesyonel ekipler tarafından kontrol altına alınmasını istiyorum. Bir ölçüm yapılmasını istiyorum. Oğlumun cansız bedenine ulaştık diyorlar. Ben görmedim. Bir sene önce görmüş olan bacanağımın ifadesiyle o olduğuna nereden varılıyor Tabii ki DNA testi yapılıyor. Kan da verdik. Bir an önce açıklığa kavuşmasını istiyorum dedi.

        "BAŞKA ANALAR VE BABALAR YANMASIN"

        Evlerine bir kadının geldiğini ve oğluyla ilgili sorular sorduğunu belirten Osman Tekin, Birkaç gün önce bir kadın geldi ve bir sürü sorular sordu. Özellikle de oğlumun telefonu üzerine sorular sorması benim kafamı karıştırdı. Bildiği bir şey mi var Anlatmak istediği bir şey var da anlatamadı mı O gün kalabalıkmış söyleyemedi mi Eğer söyleyemediğin bir şey varsa savcılık bunun üzerinde zaten. Lütfen savcılığa ifade vermesini istiyorum. Başka analar ve babalar, canlar yanmasın. Viyadükte bir tane mobese yok şimdi alelacele bir tane mobese koymuşlar. Viyadüğün tam koymaları gereken yerinde halen mobese yok diye konuştu.

        "LÜTFEN YARDIM EDİN"

        Yetkililerden yardım isteyen anne Tülay Tekin ise Lütfen yardım edin. Gören, duyan kim varsa ne olur söyleyin. Ben açıklığa kavuşmasını istiyorum. Oğluma ne oldu Ne yaşandı Bilmek istiyorum ifadelerini kullandı.

        #Enes Ahmet Tekin
        #haberler
        #Son dakika haberler
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        4 kişiyi 15.5 milyon TL dolandırdı! İşte belediye personeline istenen ceza!
        4 kişiyi 15.5 milyon TL dolandırdı! İşte belediye personeline istenen ceza!
        İstanbul'da nüfus arttı, baraj sayısı aynı kaldı; doluluk düştü
        İstanbul'da nüfus arttı, baraj sayısı aynı kaldı; doluluk düştü
        Yozgat'ta yolcu otobüsü şarampole uçtu: 12 ölü, 19 yaralı
        Yozgat'ta yolcu otobüsü şarampole uçtu: 12 ölü, 19 yaralı
        Beşiktaş'ın iptal edilen golü ve penaltı pozisyonu için ne dediler?
        Beşiktaş'ın iptal edilen golü ve penaltı pozisyonu için ne dediler?
        Boğulduğunu sandığı oğlunu görünce sevinçten bayıldı!
        Boğulduğunu sandığı oğlunu görünce sevinçten bayıldı!
        Fatih Camii'nin gizli hazinesi görüntülendi
        Fatih Camii'nin gizli hazinesi görüntülendi
        Galeria Sitesi ile ilgili dava açıldı!
        Galeria Sitesi ile ilgili dava açıldı!
        Gündemde 4 önemli başlık var...
        Gündemde 4 önemli başlık var...
        ABD ve Güney Kore'nin tatbikatı başladı
        ABD ve Güney Kore'nin tatbikatı başladı
        Teoman'dan eleştirilere cevap
        Teoman'dan eleştirilere cevap
        Kaptan "bedava yemek" isteyince ortalık karıştı!
        Kaptan "bedava yemek" isteyince ortalık karıştı!
        Kiralamada 'ekonomi' dönemi
        Kiralamada 'ekonomi' dönemi
        Fındık bahçesinden traktörle geçen ağabeyini öldürdü!
        Fındık bahçesinden traktörle geçen ağabeyini öldürdü!
        Livakovic'in geliş tarihi belli oldu!
        Livakovic'in geliş tarihi belli oldu!
        Ölümcül beyin anevrizmasıyla ilgili yeni keşif
        Ölümcül beyin anevrizmasıyla ilgili yeni keşif
        "Bu duruma yabancı değil!"
        "Bu duruma yabancı değil!"
        Beşiktaş'tan sert tepki: Emek hırsızları!
        Beşiktaş'tan sert tepki: Emek hırsızları!
        Faizin getirisi doların getirisini geçecek mi?
        Faizin getirisi doların getirisini geçecek mi?
        Maaş zammında kararı kim verecek?
        Maaş zammında kararı kim verecek?
        KKM'de çözülme için 13 puanlık marj
        KKM'de çözülme için 13 puanlık marj