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        Haberler Gündem Güncel TIR önüne kattığı otomobili oyuncak gibi sürükledi | Son dakika haberleri

        TIR önüne kattığı otomobili oyuncak gibi sürükledi

        Hatay'da seyir halindeki bir TIR, aynı istikamette ilerleyen otomobile çarpıp önüne alarak metrelerce sürükledi. Şans eseri yaralananın olmadığı kaza anı güvenlik kamerasıyla kaydedildi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 02.10.2024 - 09:45 Güncelleme: 02.10.2024 - 09:45
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        İskenderun-Antakya yolunun Cumhuriyet Mahallesi mevkisinde ilerleyen TIR, aynı istikamette seyir halinde olan otomobili sağ şeritten önüne alarak sol şeride sürüklemeye başladı.

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        TIR'ın, otomobili metrelerce sürüklediği anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Kazada yaralanan olmazken, araçlarda hasar oluştu.

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        Kazayı gören Kemal Güler, "TIR sağ şeritte ilerliyordu. Kör noktasına denk geldiği için arabayı görmedi ve altına aldı. Bayağı bir sürükledi, sağ şeritten sol şeride attı. Biz de koştuk yardım etmek için trafik akışını falan durdurduk, yardımda bulunduk. Çok şükür ölümlü bir kaza olmadı maddi hasarlı olarak atlattılar kazayı" şeklinde konuştu.

        #Hatay
        #Kaza
        #tır kazası
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