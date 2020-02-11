İHA

Kayseri'de tamir etmek için yol kenarına alınan tıra, kamyonet çarptı. Kazada, bozulan tırını tamir etmek isteyen şoför ile beraber 3 kişi yaralandı.

Kaza, Güney Çevre Yolu'nda meydana geldi. İHA'nın haberine göre, Erdoğan I. yönetimindeki TIR, seyir halindeyken bozuldu. Sürücüsü tarafından yol kenarına alınan TIR'a, Seddat Y. yönetimindeki kamyonet çarptı. Kazada, kamyonet içerisinde bulunan Ali B., Seçkin A. ile birlikte bozulan TIR'ını tamir için uğraşan Erdoğan I. yaralandı.

Yaralılar sevk edilen ambulanslar ile Kayseri Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri de kazanın meydana geldiği yerde inceleme yaptı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.