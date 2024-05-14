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        Haberler Ekonomi Enerji Tiryaki Agro, Tüpraş'a hammadde sağlayacak - Enerji Haberleri

        Tiryaki Agro, Tüpraş'a hammadde sağlayacak

        Tiryaki Agro, Sürdürülebilir Havacılık Yakıtı (SAF-Sustainable Aviation Fuel) üretimi için  Tüpraş'a hammadde sağlamak üzere anlaşma imzaladığını açıkladı. Firma, Tüpraş'ın Türkiye'de gerçekleştirmeyi planladığı sürdürülebilir havacılık yakıtı üretimi için, yatırımın tamamlanmasını takiben, ikinci nesil bitkisel ve hayvansal atık ve kalıntı yağlar kaynaklı hammaddeleri tedariğini gerçekleştirmeyi hedefliyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.05.2024 - 10:56 Güncelleme: 14.05.2024 - 10:56
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        Tüpraş'a hammadde sağlayacak
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        Tarım ürünleri tedarik zinciri şirketi Tiryaki Agro, Tüpraş ile, Sürdürülebilir Havacılık Yakıtı (SAF) üretimine yönelik olarak atık ve kalıntı yağlar kaynaklı hammaddelerin uzun süreli tedariği için anlaşma imzaladı. Firmadan yapılan açıklamaya göre Tiryaki Agro, söz konusu proje için temizleme ve ön işleme tesisleri kurmak üzere 100 milyon dolara yakın yatırım gerçekleştirmeyi planlıyor. Anlaşma çerçevesinde; Tüpraş ve Tiryaki Agro 2025 yılından itibaren SAF hammaddelerinin ticaretine başlamaları ve Tüpraş’ın planladığı SAF üretimine ilişkin tesisinin tamamlanmasının ardından da 10 yıl süre ile Tüpraş’a hammadde tedarik edilmesi hedefleniyor.

        Konuyla ilgili açıklama yapan Tiryaki Agro CEO’su Süleyman Tiryakioğlu, Tiryaki Agro’yu biyoekonomi alanında faaliyet gösteren bir şirket olarak tanımladıklarını belirterek, şunları söyledi:

        “Biyoekonomi, yenilenebilir biyolojik kaynakların işlenmesi ve bunun sonucunda çıkan ürünlerin gıda, yem, kimya ve enerjide kullanılarak değer yaratılmasını kapsıyor. Enerji, kimya ve tarımın kesişim kümesi bugün belirgin şekilde büyüdü, biz de buna paralel olarak endüstriyel tarım ürünlerinin tedarik zincirinde, gıda ve yem güvenliği, biyoçeşitlilik ve etkin toprak kullanımı gibi konulara da dikkat ederek, atık ve kalıntı yağlardan oluşan jet yakıtı hammaddeleri ile çeşitli biyoendüstriyel ürünlerin üretimi konusunda yatırım kararları aldık. Tüpraş’ın Türkiye’de gerçekleştirmeyi planladığı sürdürülebilir havacılık yakıtı (SAF) üretimi tesisi için uzun vadeli hammadde tedariği anlaşması imzalamaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Yenilenebilir yakıtlar alanındaki katma değerli çalışmalarımızı, Türkiye’nin lider ve bölgenin önde gelen SAF üreticilerinden biri olmaya aday Tüpraş‘ın kullanımına sunarak, Türkiye’nin SAF alanında öncü ülkelerden biri olmasına hizmet etmeyi hedefliyoruz.”

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