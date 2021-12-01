Titans yeni sezon ne zaman yayınlanacak sorusunun cevabı belli oldu. İşte büyük bir merakla araştırılan Titans'ın 4. sezonu ile ilgili bilgiler...

TITANS 4. SEZON NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Henüz 4. sezon çekimlerinin ne zaman başlayacağı veya ne zaman yayınlanacağı gibi bilgiler paylaşılmış değil. Ancak şu an için, önceki sezon aralıklarını da göz önüne alarak 2022’nin sonbaharında geleceğini söylemek mümkün.

TITANS DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

TitansTitans dizisi çizgi romanlardan uyarlama bir dizi olarak ekranlara gelmekte aynı zamanda dizinin adı Türkçeye titanlar olarak çevrilmektedir. Bu dizide kendilerine Titanlar olarak hitap eden bir takım problemli gençlerin bir araya gelerek kahramanlık öykülerini anlatıyor.

Bu acemi kahramanlar bir araya geldiklerinde çok büyük sorunlarla yüzleşip insanlık ve dünyayı kurtarabilmek için büyük bir savaş veriyor. Bu kahramanların gelişim süreçlerini daha detaylı anlatmak için geçmişten kesitler de araya eklenerek izleyiciler için çok katmanlı bir dizi sunulmaktadır.