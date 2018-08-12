SON DAKİKA HABERLERİ
Son Dakika
Emin Yalçınkaya
KÜLTÜR-SANAT
Haberler > KÜLTÜR-SANAT

Tiyatrocu Emin Yalçınkaya vefat etti

Tiyatrocu Emin yalçınkaya hayatını kaybetti. Uzun süredir yoğun bakımda tedavi gördüğü öğrenilen tiyatro sanatçısı Emin yalçınkaya’nın, vefat ettiği öğrenildi. Acı haberi Onur Akay duyurdu. Tedavi sürecinde ameliyat olduğunu belirten Akay, “Pankreans hastalığı ile mücadele eden ve Temmuz ayında yoğun bakıma kaldırılan tiyatrocu Emin Yalçınkaya, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti

12.08.2018 - 14:16 | Güncelleme:

Sanatçı Onur Akay, tiyatrocu Emin yalçınkaya’nın vefat ettiğini duyurdu. Uzun süredir yoğun bakımda tedavi gördüğü öğrenilen tiyatro sanatçısı Emin yalçınkaya’nın, vefat ettiği öğrenildi. Acı haberi Onur Akay duyurdu. Tedavi sürecinde ameliyat olduğunu da yazan Akay, “Pankreans hastalığı ile mücadele eden ve Temmuz ayında yoğun bakıma kaldırılan tiyatrocu Emin Yalçınkaya, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Uzun süredir İzmir’de hastanede tedavi gören Yalçınkaya, geçtiğimiz 3 Ağustos tarihinde ameliyat olmuştu. Tedaviye cevap veren ünlü oyuncu, sevenlerini mutlu etmişti ve kendisi için düşünülen İkinci ameliyata gerek görülmemişti. Ancak daha sonra durumu ağırlaştı ve yaşam mücadelesini kaybetti.” dedi.

CENAZE TÖRENİ BUGÜN

Cenaze bilgilerini de paylaşan Onur Akay, “Bugün saat 15.00’da Amed Şehir Tiyatrosu’nda düzenlenecek törenle son yolculuğuna uğurlanacak olan Emin Yalçınkaya, Yeniköy Mezarlığı’na defnedilecek” İfadelerini kullandı.

MEHMET EMİN YALÇINKAYA KİMDİR?

Mehmet Emin Yalçınkaya, 1968 yılında dünyaya geldi. 1990'da Diyarbakır Belediyesi Dr. Orhan Asena Şehir Tiyatrosunda profesyonel olarak tiyatroya başladı. Çok sayıda oyunda görev yaptı. Veysel Öngören, Ziya Demirel, Luciano İogna, Celil Toksöz ve Haldun Dormen gibi tanınmış tiyatro şahsiyetleri ile çalıştı. Halen “Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosunda oyuncu, yazar, çevirmen ve yönetmen olarak çalışmalarını devam ettirmektedir.

Yazarın bu güne kadar sahnelenmiş birçok oyunu vardır. Bunlar arasında en çok bilinenler “Mala Dinan” ve “Mala Extiyaran” adlı oyunlarıdır. Bunların dışında “Cembeli û Binevş” “Zembilfroş” adlı oyunları da bazı tiyatroların sahnelerinde yer bulmuştur.

Aynı zamanda çeviri de yapan yazar; Aziz Nesin'in “Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz”, “Benim Güzel Pabuçlarım”, Ömer Polat’ın “Aladağlı Mıho” adlı eserlerini de çevirip DBŞT'de oynanmıştır. Yazarın “Mala Dinan” ve Mala Extiyaran” adlı iki oyunu 2008'de "Mala DinanMala Extiyaran"adıyla tek kitap halinde basılıp yayımlanmıştır.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
YORUMLAR 0
İLGİNİZİ ÇEKECEK HABERLER
adblock
Adblocker kullanıyorsunuz.

Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.

Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.

Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.

Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.

Haberturk.com'u izinli listeye nasıl alacağınızı öğrenmek için tıklayınız.

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X