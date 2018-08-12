Tiyatrocu Emin Yalçınkaya vefat etti

Sanatçı Onur Akay, tiyatrocu Emin yalçınkaya’nın vefat ettiğini duyurdu. Uzun süredir yoğun bakımda tedavi gördüğü öğrenilen tiyatro sanatçısı Emin yalçınkaya’nın, vefat ettiği öğrenildi. Acı haberi Onur Akay duyurdu. Tedavi sürecinde ameliyat olduğunu da yazan Akay, “Pankreans hastalığı ile mücadele eden ve Temmuz ayında yoğun bakıma kaldırılan tiyatrocu Emin Yalçınkaya, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Uzun süredir İzmir’de hastanede tedavi gören Yalçınkaya, geçtiğimiz 3 Ağustos tarihinde ameliyat olmuştu. Tedaviye cevap veren ünlü oyuncu, sevenlerini mutlu etmişti ve kendisi için düşünülen İkinci ameliyata gerek görülmemişti. Ancak daha sonra durumu ağırlaştı ve yaşam mücadelesini kaybetti.” dedi.

CENAZE TÖRENİ BUGÜN

Cenaze bilgilerini de paylaşan Onur Akay, “Bugün saat 15.00’da Amed Şehir Tiyatrosu’nda düzenlenecek törenle son yolculuğuna uğurlanacak olan Emin Yalçınkaya, Yeniköy Mezarlığı’na defnedilecek” İfadelerini kullandı.

MEHMET EMİN YALÇINKAYA KİMDİR?

Mehmet Emin Yalçınkaya, 1968 yılında dünyaya geldi. 1990'da Diyarbakır Belediyesi Dr. Orhan Asena Şehir Tiyatrosunda profesyonel olarak tiyatroya başladı. Çok sayıda oyunda görev yaptı. Veysel Öngören, Ziya Demirel, Luciano İogna, Celil Toksöz ve Haldun Dormen gibi tanınmış tiyatro şahsiyetleri ile çalıştı. Halen “Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosunda oyuncu, yazar, çevirmen ve yönetmen olarak çalışmalarını devam ettirmektedir.

Yazarın bu güne kadar sahnelenmiş birçok oyunu vardır. Bunlar arasında en çok bilinenler “Mala Dinan” ve “Mala Extiyaran” adlı oyunlarıdır. Bunların dışında “Cembeli û Binevş” “Zembilfroş” adlı oyunları da bazı tiyatroların sahnelerinde yer bulmuştur.

Aynı zamanda çeviri de yapan yazar; Aziz Nesin'in “Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz”, “Benim Güzel Pabuçlarım”, Ömer Polat’ın “Aladağlı Mıho” adlı eserlerini de çevirip DBŞT'de oynanmıştır. Yazarın “Mala Dinan” ve Mala Extiyaran” adlı iki oyunu 2008'de "Mala DinanMala Extiyaran"adıyla tek kitap halinde basılıp yayımlanmıştır.

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