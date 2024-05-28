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        Haberler Kültür-Sanat Tiyatro Tiyatroseverler Sezon Sonu Şenliği'nde buluşacak

        Tiyatroseverler Sezon Sonu Şenliği'nde buluşacak

        İzmir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları (İzBBŞT) sezona, repertuvarındaki tüm oyunları sahnelediği bir şenlik ile veda ediyor. İzBBŞT Sezon Sonu Şenliği 29 Mayıs-13 Haziran tarihlerinde Kültürpark'ta yapılacak

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.05.2024 - 11:35 Güncelleme: 28.05.2024 - 11:35
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        Tiyatroseverler Sezon Sonu Şenliği'nde buluşacak
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        İzmir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, 100'den fazla gösterimde 32 bini aşkın seyirciyi ağırladığı tiyatro sezonunu bir şenlikle sonlandıracak.

        İzmir Şehir Tiyatrosu, 29 Mayıs-13 Haziran tarihlerinde repertuvarındaki 10 farklı oyunu gün aşırı sahneye taşıyacak.

        İzBBŞT Sezon Sonu Şenliği'nde Nazım Hikmet'ten William Shakespeare'e uzanan dolu dolu bir takvim tiyatroseverleri bekliyor olacak.

        MOR ŞALVAR İLE BAŞLAYACAK

        İzBBŞT Sezon Sonu Şenliği, 29 Mayıs'ta kendi hikâyelerini yazmak için harekete geçen dört kadının öyküsünü sahneye taşıyan "Mor Şalvar" ile başlayacak.

        31 Mayıs tarihinde kimi siyasilerin küçük çıkarları için yapacaklarının sınırı olmadığını mizahi bir dille anlatan politik komedi "Helikopter" sahnede olacak.

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        Sezon Sonu Şenliği, Nazım Hikmet'in ölüm yıl dönümü 3 Haziran'da dünya ile iletişimleri kopmuş, kendileri dışındaki her şeye karşı yabancılaşmış bir grup insanın hikayesini, "Kuvayi Milliye" fonunda yorumlayan "Yolcu" ile devam edecek.

        5 Haziran'da da seyirci "3 Nalla 1 At" oyununda neoliberal dünyanın sefalet içinde yaşamaya ittiği bir grup kimsesizin 'voliyi vurma' hayallerine ortak olacak.

        "3 Nalla 1 At"tan sonra ise "Deli Dumrul" oyunu sahneye taşınacak.

        Adı deliye çıkmış bir zorba olan Dumrul'un, adaletsizliğe kafa tutan biri haline gelişi ve peşi sıra gelişen olayları anlatan bu Dede Korkut anlatısı, 7 Haziran'da izleyiciyle bir araya gelecek.

        İSMET İNÖNÜ SAHNESİ'NDE OYNANACAK

        Eşsiz Kurtuluş Savaşımızın ardından, bir milletin kaderini değiştiren o muhteşem mücadeleyi genç kuşaklara aktarma duygusuyla ortaya çıkan müzikli tiyatro formundaki "Benim Naçiz Vücudum", 11 Haziran'da sahnelenecek.

        Son olarak 13 Haziran'da tiyatroseverler, Can Yücel'in Türkçe söylediği, William Shakespeare'in unutulmaz komedisi "Bahar Noktası"yla buluşacak.

        İzBBŞT Sezon Sonu Şenliği kapsamında sahnelenecek tüm yetişkin oyunlar, Şehir Tiyatroları'nın evinde, İsmet İnönü Sahnesi'nde oynanacak.

        1 Haziran'da ise "Soytarılar Okulu", 9 Haziran'da “Robinson Dans Öğreniyor" İzBBŞT İsmet İnönü Sahnesi'nde sahneye taşınacak.

        Ayrıca "Dikkat Nine Çıkabilir" oyunu ise 2 Haziran'da İzmir Sanat Sahnesi'nde minikler için sahnelenecek.

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        #Sezon Sonu Şenliği
        #İzmir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları
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