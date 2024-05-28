Tiyatroseverler Sezon Sonu Şenliği'nde buluşacak

İzmir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, 100'den fazla gösterimde 32 bini aşkın seyirciyi ağırladığı tiyatro sezonunu bir şenlikle sonlandıracak.

İzmir Şehir Tiyatrosu, 29 Mayıs-13 Haziran tarihlerinde repertuvarındaki 10 farklı oyunu gün aşırı sahneye taşıyacak.

İzBBŞT Sezon Sonu Şenliği'nde Nazım Hikmet'ten William Shakespeare'e uzanan dolu dolu bir takvim tiyatroseverleri bekliyor olacak.

MOR ŞALVAR İLE BAŞLAYACAK

İzBBŞT Sezon Sonu Şenliği, 29 Mayıs'ta kendi hikâyelerini yazmak için harekete geçen dört kadının öyküsünü sahneye taşıyan "Mor Şalvar" ile başlayacak.

5 Haziran'da da seyirci "3 Nalla 1 At" oyununda neoliberal dünyanın sefalet içinde yaşamaya ittiği bir grup kimsesizin 'voliyi vurma' hayallerine ortak olacak.

Sezon Sonu Şenliği, Nazım Hikmet'in ölüm yıl dönümü 3 Haziran'da dünya ile iletişimleri kopmuş, kendileri dışındaki her şeye karşı yabancılaşmış bir grup insanın hikayesini, "Kuvayi Milliye" fonunda yorumlayan "Yolcu" ile devam edecek.

31 Mayıs tarihinde kimi siyasilerin küçük çıkarları için yapacaklarının sınırı olmadığını mizahi bir dille anlatan politik komedi "Helikopter" sahnede olacak.

"3 Nalla 1 At"tan sonra ise "Deli Dumrul" oyunu sahneye taşınacak.

Adı deliye çıkmış bir zorba olan Dumrul'un, adaletsizliğe kafa tutan biri haline gelişi ve peşi sıra gelişen olayları anlatan bu Dede Korkut anlatısı, 7 Haziran'da izleyiciyle bir araya gelecek.

İSMET İNÖNÜ SAHNESİ'NDE OYNANACAK

Eşsiz Kurtuluş Savaşımızın ardından, bir milletin kaderini değiştiren o muhteşem mücadeleyi genç kuşaklara aktarma duygusuyla ortaya çıkan müzikli tiyatro formundaki "Benim Naçiz Vücudum", 11 Haziran'da sahnelenecek.

Son olarak 13 Haziran'da tiyatroseverler, Can Yücel'in Türkçe söylediği, William Shakespeare'in unutulmaz komedisi "Bahar Noktası"yla buluşacak.