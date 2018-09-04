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TOBB Başkanı: "YÖREX Türkiye'nin başarı hikayesidir"

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Antalya Ticaret Borsası öncülüğünde bu yıl 9’uncusu 24-28 Ekim tarihlerinde ANFAŞ Fuar Alanı’nda düzenlenecek Yöresele Ürünler Fuarı YÖREX’e destek verdi. TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Yöresel Ürünler Fuarı YÖREX’in Türkiye’nin başarı hikayelerinden biri olduğunu bildirirken, “Antalya Ticaret Borsamız bu fikri geliştirdi, cesaretle, kendine güvenerek uygulamaya koydu” dedi

04.09.2018 - 17:47 | Güncelleme: İHA

YÖREX’in ilk düzenlendiği 2010 yılında az ilin katılımıyla gerçekleştiğini kaydeden TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, “Şimdi neredeyse tüm iller YÖREX’te bulanmaya başladı” diye konuştu.

YÖREX’te Anadolu’nun ruhu, kimliği, tüm renklerinin bir araya geldiğini belirten Hisarcıklıoğlu, "Türkiye’nin dört bir tarafı birlik, beraberlik ve kardeşlik içinde yan yana duruyor. Ben de her sene mutlaka gelmeye gayret ediyorum. Her defasında nasıl daha fazla büyüdüğünü, daha fazla nasıl geliştiğine de bizzat şahitlik ediyorum” şeklinde konuştu.

"TÜRKİYE BÜYÜK BİR HAZİNENİN ÜZERİNDE OTURUYOR"

Türkiye’nin büyük bir hazinenin üzerinde oturduğunu ifade eden Başkan Hisarcıklıoğlu, “Allah bize çok kıymetli bir coğrafya vermiş. Binlerce yöresel ürünümüz var. Ama bunu tanıtıp pazarlayamazsak, hiçbir kıymeti harbiyesi yok. Artık insanlar yerel ve doğal ürünleri tercih ediyor. Bunun için de daha fazla para ödüyorlar. İşte YÖREX bize bu imkanı sunuyor. Üreticimize ve müteşebbisimize yeni fırsatlar açıyor” ifadelerini kullandı.

"MİLLİ DEĞERLERE KAMU DESTEK OLMALI"

YÖREX’le ekonomik döngünün yanı sıra milli değerlere de sahip çıkıldığını söyleyen Hisarcıklıoğlu, “Hem malımızı, hem kültürümüzü tanıyoruz, milli değerlerimize sahip çıkıyoruz. Yerel kalkınmaya destek oluyoruz. O yüzden tüm kamu kurumları da buraya özellikle destek olmalı” dedi.
YÖREX’in milli bir etkinlik ve marka aline gelmesinde illerdeki Oda ve Borsaların gayreti ve emeği olduğunu vurgulayan Hisarcıklıoğlu, “Onlar sayesinde bu işin ülke çapında tanıtımı ve yayılması sağlandı. Özel bir tebriğim de kadınlara. YÖREX’te giderek daha fazla kadın girişimci görüyoruz. Kadın girişimcilerimiz ile iftihar ediyorum. Burada en önemli şey biz erkeklere düşüyor. Biz erkekler önlerine engel çıkartmadıkça kadınlarımızın başaramayacakları hiçbir iş yok” diye konuştu.

"ANTALYA SAHİP ÇIKTI"

Girişimcilerin sayesinde Antalya’nın tarımda, turizmde, sanayide, kongrede, fuar işinde bir dünya markası haline geldiğini kaydeden TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, “YÖREX Türkiye’nin başarı hikayelerinden biri. YÖREX aslında ayrı bir vizyon işiydi, cesaret gerektiren bir girişimdi. Antalya bu işe sahip çıktı. Anadolu'nun binlerce yıllık birikimini Antalya'da buluşturmayı başardı. Bu müthiş vizyonu gösteren ve her sene bu organizasyonu daha da geliştirip büyüten Antalya Ticaret Borsamızla ve Başkanı Sayın Ali Çandır’la iftihar ediyor, kendilerini yürekten tebrik ediyorum” şeklinde konuştu.

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