Tochigi SC - Yamagata maçı ne zaman?

Tochigi SC ve Yamagata, 15 Temmuz 2018 Pazar günü Japonya J2 Lig maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 13:00. Maç öncesi Tochigi SC 23 puanla 18. sırada, Yamagata 34 puanla 9. sırada bulunuyor. Tochigi SC, son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. Yamagata, geride kalan 5 maçta 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 223. İddaa'da Tochigi SC kazanır 2.60, berabere biter 2.90, Yamagata kazanır 2.10 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Tochigi SC son hafta oynanan Kataller Toyama maçında 1-0 yenildi.

Yamagata ise Roasso Kumamoto maçında 1-3 kazandı.

Tochigi SC, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 4 galibiyet, 2 beraberlik, 5 mağlubiyet aldı. Tochigi SC, kendi sahasında 13 gol attı, 16 gol yedi.

Yamagata, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 3 galibiyet, 5 beraberlik, 3 mağlubiyet elde etti. Yamagata, deplasmanda 12 kez ağları sarsarken, 13 kez topu kendi kalesinde gördü.