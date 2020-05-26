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TOFAŞ ile Barış Ermiş'in yolları ayrıldı

TOFAŞ Basketbol Takımı'nda Barış Ermiş ile yollar ayrıldı

TOFAŞ

Kulüpten yapılan açıklamaya göre 2015 yılından bu yana TOFAŞ Basketbol Takımı'nın formasını terleten Barış Ermiş, kariyerini İstanbul'da sürdürme kararı aldı.

Son 5 yıllık planlamada takımın lider oyuncularından olan Barış Ermiş'in sergilediği örnek profesyonellikle altyapıdan yetişen genç oyunculara da rol model olduğu ifade edilen açıklamada şunlar kaydedildi:

"2015 yılında Türkiye Basketbol Ligi'nde başlayan birlikteliğimiz kendisinin bu kararıyla son bulsa da kulübümüze katkıları her zaman hatırlanmaya layık kalacaktır. Barış Ermiş'e bugüne kadarki emeklerinden dolayı teşekkür ediyor, kariyerinin bundan sonraki döneminde başarılar diliyoruz. Yolun açık olsun kaptan!"

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