TOGEMDER 20. yılında iyiliği büyütüyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın öncülüğünde kurulan Toplumsal Gelişim Eğitim ve Sosyal Dayanışma Derneği (TOGEMDER), 20’nci yılında “Bir Alışveriş, Bin İyilik” sloganıyla Artsın Eksilmesin Dönüşüm Pazarı düzenliyor.

14-15-16 Aralık tarihlerinde TAŞYAPI Şişli Etkinlik Alanı’nda bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilecek etkinlikte; mobilyadan kıyafete, ayakkabıdan aksesuara, ev eşyasından elektroniğe kadar markaların bağışladığı pek çok yeni ürün daha uygun fiyatlarla satışa sunulacak.

Her eşyanın, her emeğin, her hikayenin bereketin simgesi nar taneleri gibi çoğalarak iyiliğe dönüşeceği etkinlikte; dernek tarafından yenilenen mobilyalar, sıfır atık ürünleri ve ikinci el eşyalar da sürdürülebilir yaşam farkındalığını artırmak amacıyla ziyaretçilerle buluşacak.

ALIŞVERİŞLERİMİZDE NAR BEREKETİN VE DAYANIŞMANIN SİMGESİ

Narın tarih boyunca yalnızca bir meyve değil; bolluğu, dayanışmayı ve bir aradalığı simgeleyen kadim bir sembol olduğunu hatırlatan TOGEMDER Başkanı Mihrimah Belma Sekmen, etkinliğe ilişkin açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'nin öncülüğünde 2005'te başlayan bu iyilik yolculuğu, yıllar içinde genişleyerek güçlü bir toplumsal dayanışma kültürüne dönüştü. Nar taneleri bir araya geldiğinde nasıl bereketi çoğaltıyorsa, yapılan her iyilik de toplumda yeni bir faydayı, yeni bir umudu beraberinde getiriyor. Çünkü nar bereketi paylaştıkça çoğalır; iyiliğin tabiatı da aynıdır. Atasözlerimize girdiği şekliyle çarşıdan aldığımız bir nar nasıl eve geldiğimizde bin tane oluyorsa, Artsın Eksilmesin etkinliğinden aldığınız bir ürün de geliri ihtiyaç sahiplerine gideceği için bin katı etkiye sahip oluyor.'' YENİ YIL HEDİYELERİ UMUDA DÖNÜŞÜYOR Bu yılki etkinlikte TOGEMDER'in mefruşat, giyim ve yemek atölyelerinde üretilen ürünlerin de her zamanki gibi pazarda yerini alacağını ifade eden Başkan Mihrimah Belma Sekmen sözlerini şöyle sürdürdü: ''Atölyelerde onarılan mobilyalar, yeniden dikilen giysiler, atık kumaşlardan dönüştürülen mefruşat ürünleri ve iyiliğe kazandırılan daha pek çok parça ziyaretçilerimizle buluşacak. Yeni yılın yaklaşmasıyla birlikte hediyeleşmenin anlamı da yeniden gündeme geliyor. Bizim için hediyenin değeri, maddi karşılığında değil; taşıdığı iyilik niyetinde saklıdır. Dönüşüm Pazarı'ndan alınan her ürün, yalnızca bir kişiye hediye edilmez; aynı zamanda bir başkasının hayatına dokunan, bir annenin emeğini büyüten, bir çocuğun geleceğine umut olan bir katkıya dönüşür. İşte bu nedenle bu pazar, yılın bu özel zamanında bereketin, paylaşmanın ve iyiliğin en anlamlı karşılıklarından birini sunuyor.''