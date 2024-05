Togg sahiplerinin yüzde 80’i D-Smart GO’yu kullanmaya başladı

Togg T10X sürücüleri, Nisan ayından itibaren Tru.Store çevrimiçi uygulama mağazasından D-Smart GO’yu indirmeye başladı. Canlı TV özelliği ile hizmete sunulan D-Smart GO, T10X kullanıcıları tarafından beğeniyle karşılandı. Yaklaşık bir ay gibi kısa bir sürede D-Smart GO’nun indirilme oranı yüzde 80’e ulaştı. Filmden diziye, haberden spora, çocuktan belgesele 100’ü aşkın ulusal ve D-Smart GO’ya özel kanalla hizmet veren platformda yayınlar, 72 saat yani 3 gün geri alınabiliyor. Bu şekilde izleyiciler hiçbir içeriği kaçırmıyor veya istedikleri sahneyi tekrar izleyebiliyor.

KARA: TÜRKİYE'DE BİR İLK

D-Smart GO uygulamasının Togg T10X bilgi ve eğlence sistemi üzerinde çalışan bir uygulama olduğunu aktaran D-Smart Ar-Ge Müdürü Erkan Kara, “Biz bu uygulamayı Togg ekibiyle birlikte yaptığımız çalışmalar neticesinde ortaya çıkardık ve olgunlaştırdık. Çalışmalarımıza 2023’ün yaz döneminde başladık. Yaklaşık 3 aylık bir teknik çalışma sonrasında uygulamamız hazır oldu. Geçen ay nisan itibariyle de kullanıcılara sunduk, kullanıma açtık. Tamamen Türk mühendisleri tarafından Ar-Ge merkezlerimizle geliştirilen bir servistir. T10X içerisinde Android tabanlı bilgi ve eğlence sistemi var. Tru.store adında bir uygulama mağazası var. D-Smart GO uygulaması bu uygulama mağazasından indirilerek kurularak kullanılabiliyor. Türkiye'de bir ilk. Akıllı araçta televizyon izleme servisi olarak dünyada da öncü uygulamalardan birisi olduğunu söyleyebiliriz. Önümüzdeki dönemde yeni özellikler üzerinde çalışmaya devam edeceğiz. Bugün itibariyle ulamamız üzerinden 100’den fazla televizyon kanalı izlenebiliyor. Önümüzdeki dönemde seç izle, kaydet izle gibi yeni nesil servisleri de entegre edeceğiz ve çalıştıracağız. Bu bir televizyon izleme uygulaması. D-Smart GO televizyon izleme uygulamasıdır. Televizyon kanallarımız var. Bu kanallarda canlı şekilde geriye alarak ve üç güne de geriye alarak izleme yapılabiliyor” dedi.