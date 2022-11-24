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Tohum Otizm Vakfı'ndan Yılbaşı Alışveriş Festivali öncesi buluşma

Otizmli bireyler yararına her yıl geleneksel olarak düzenlenen alışveriş festivali, 15. yılında kapılarını açmaya hazırlanıyor. Tohum Otizm Vakfı Yılbaşı Alışveriş Festivali 29 Kasım, 30 Kasım, 1 Aralık tarihlerinde Galataport İstanbul Paket Postanesi'nde ziyaretçilerine kapılarını açacak. Etkinlik öncesinde festival, Tohum Otizm Vakfı Eğitim Kurumları'nda gerçekleşen özel bir buluşma ile tanıtıldı

Tohum Otizm Vakfı'ndan Yılbaşı Alışveriş Festivali öncesi buluşma

Tohum Otizm Vakfı tarafından otizmli çocuklar yararına düzenlenen alışveriş festivali, 15. yılında 29 Kasım-30 Kasım ve Aralık tarihinde Galataport İstanbul Paket Postanesi'nde ziyaretçilerine kapılarını açmaya hazırlanıyor.

Tohum Otizm Vakfı'nın otizmli bireylerin yararına yaptığı çalışmaları desteklemek, tanıtmak, farkındalık ve kaynak yaratmak amacı ile gerçekleştireceği Tohum Otizm Vakfı Yılbaşı Alışveriş Festivali'nde ziyaretçileri bekleyen sürprizler, organizasyon öncesinde otizmli öğrenciler ve öğretmenlerinin sıcak karşılaması ile Tohum Otizm Vakfı Eğitim Kurumları'nda özel bir etkinlik ile tanıtıldı.

Tohum Otizm Vakfı Eğitim Kurumları'nda düzenlenen özel davette; Tohum Otizm Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Mine Narin, Kurucu Başkan Yardımcısı Aylin Sezgin, Genel Müdür Özgül Gürel ve Sosyal Komite Üyeleri Alev Ece Borancılı, Ayşe Sever, Ebru Kohen, Nil Bentürk Uyguner, Okşan Bozkır Mizrap, Renee Saban, Rosella Karabacak ve Zeynep Üstünel'in yanı sıra Rachel Araz, Melis Ağazat, Zeynep Bilgin gibi kanaat önderleri, iş, sanat ve medya dünyasından isimler bir araya geldi. Etkinliğe katılan isimler otizmli çocukları sınıflarında ziyaret etti.

100'Ü AŞKIN MARKA FESTİVALDE BULUŞACAK

Tohum Otizm Vakfı Yılbaşı Alışveriş Festivali'nde, takı giyim, dekorasyon, ev tekstil ürünleri, mücevher, kozmetik, aksesuar ve antika gibi çeşitli pek çok konuda 100'ü aşkın birbirinden seçkin ve özel markanın ürünleri, koleksiyonları bir arada bulunacak.

Gelirin tamamı Tohum Otizm Vakfı'nın çalışmalarını desteklemek için...

Etkinliğe katılan firmalardan sağlanan gelirin tamamı Tohum Otizm Vakfı'nın projelerine ve eğitim bursuna ihtiyaç duyan otizmli çocuklara aktarılacak.

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