Amca yeğen kavgası cinayetle bitti!
Tokat'ta, M.G. ile amcası 50 yaşındaki Cuma G., arasında yaşanan tartışma kanlı bitti. Kavgaya dönüşen olayda, M.G., amcası Cuma G.'ye kurşun yağdırdı. Hastaneye kaldırılan amca kurtarılamadı. Katil zanlısı yeğen ise tutuklandı
Giriş: 04.11.2025 - 14:54 Güncelleme: 04.11.2025 - 14:54
Tokat'ta iddiaya göre, merkeze bağlı Kemalpaşa köyünde M.G. ile amcası Cuma. G. (50) arasında tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda M.G, Cuma G'ye tabancayla ateş etti.
HASTANEYE KALDIRILDI KURTARILAMADI
AA'da yer alan habere göre yaralanan Cuma G, kaldırıldığı Tokat Devlet Hastanesinde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
KATİL YEĞEN GÖZALTINA ALINDI
Jandarma ekipleri M.G'yi gözaltına aldı.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ