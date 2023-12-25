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        Pençe-Kilit şehitleri, Hakkari'deki törenin ardından memleketlerine uğurlandı (4)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.12.2023 - 23:08 Güncelleme: 25.12.2023 - 23:10
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        Pençe-Kilit şehitleri, Hakkari'deki törenin ardından memleketlerine uğurlandı (4)
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        ŞEHİTKARACA´NIN NAAŞI TOKAT'A GETİRİLDİ

        Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe- Kilit Harekatı bölgesinde PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Yasin Karaca'nın (23) cenazesi, Hakkari'de düzenlenen törenin ardından askeri uçakla memleketi Tokat'a getirildi. Tokat'ın Almus ilçesine bağlı Ormandibi köyünde yaşayan Ahmet ve Zahide Karaca çiftinin 7 çocuğundan 4'üncüsü ve bekar olan Karaca´nın cenazesini Tokat Havalimanı'nda ailesi ve yakınlarının yanı sıra Vali Numan Hatipoğlu, CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, 48´inci Piyade Alay Komutanı Albay Salih Çetintürk, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Sabri Küyük, İl Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan ve kurum amirleri karşıladı. Şehidin cenazesinin uçaktan indirildiği sırada ailesi ve yakınları gözyaşı döktü. Anne Zahide Karaca oğlunun tabutuna sarılarak 'Yavrum ben seni böyle mi karşılayacaktım? deyip, gözyaşı döktü.

        Şehidin naaşı, Tokat Havalimanı'ndan alınarak, karayolu ile Almus Devlet Hastanesi'nin morguna konuldu. Şehit Karaca, yarın ilçeye bağlı Ormandibi köyünde düzenlenecek törenin ardından toprağa verilecek. 

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        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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