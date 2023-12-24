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        Şehit Karaca'nın görüntüleri ortaya çıktı; 'Kızıl Elma'ya kadar devam komutanım'

        IRAK'ınkuzeyinde şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Yasin Karaca'nın (23), silah arkadaşları ile çektiği görüntüler ortaya çıktı. Karaca'nın karlar altında çektiği görüntülerde, "Kızıl Elma'ya kadar devam komutanım" dediği görüldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.12.2023 - 13:00 Güncelleme: 24.12.2023 - 13:05
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        Şehit Karaca'nın görüntüleri ortaya çıktı; 'Kızıl Elma'ya kadar devam komutanım'
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        IRAK'ınkuzeyinde şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Yasin Karaca'nın (23), silah arkadaşları ile çektiği görüntüler ortaya çıktı. Karaca'nın karlar altında çektiği görüntülerde, "Kızıl Elma'ya kadar devam komutanım" dediği görüldü.

        Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe Kilit Harekatı bölgesinde PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu Piyade Sözleşmeli Er Yasin Karaca, şehit oldu. Tokat'ın Almus ilçesi Ormandibi köyünde yaşayan Zahide-Ahmet Karaca çiftinin 7 çocuğundan 4'üncüsü ve bekar olan Yasin Karaca'nın silah arkadaşları ile çektiği görüntüler ortaya çıktı. Şehidin yanındaki komutanına "Yolumuz ne yolu komutanım?" diye sorduğu, yanındaki askerin "Şehitlik yolu" diye cevap verdiği, Karaca'nın "Kızıl Elma'ya kadar devam komutanım" dediği görüldü.

        ŞEHİT ASKERİ CANLANDIRMIŞ

        Öte yandan Şehit Yasin Karaca'nın ortaokul yıllarında, okulunda düzenlenen bir programda şehit olan bir askeri canlandırdığı anlara dair fotoğraflar ise yürekleri burktu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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