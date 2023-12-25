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        Almus Kaymakamı, şehit Karaca için kurulan taziye çadırını ziyaret etti

        Almus Kaymakamı Emre Çömen, Irak'ın kuzeyinde bölücü terör örgütü mensuplarının saldırısı sonucu şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Yasin Karaca'nın taziye çadırını ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.12.2023 - 10:11 Güncelleme: 25.12.2023 - 10:14
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        Almus Kaymakamı, şehit Karaca için kurulan taziye çadırını ziyaret etti
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        Almus Kaymakamı Emre Çömen, Irak'ın kuzeyinde bölücü terör örgütü mensuplarının saldırısı sonucu şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Yasin Karaca'nın taziye çadırını ziyaret etti.

        İlçeye bağlı Ormandibi köyünde, şehit Karaca için taziye çadırı kuruldu.

        Çadırı ziyaret eden Kaymakam Çömen, şehidin ailesine başsağlığı diledi.

        Kaymakam Çömen, Kur'an-ı Kerim tilaveti dinleyerek şehit için yapılan duaya katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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