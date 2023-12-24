Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Tokat Haberleri

        Tokat'ın ilçelerinde kar yağışı etkili oldu

        Tokat'ın Başçiftlik ve Artova ilçelerinde kar yağışı etkili oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.12.2023 - 16:09 Güncelleme: 24.12.2023 - 16:19
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tokat'ın ilçelerinde kar yağışı etkili oldu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Tokat'ın Başçiftlik ve Artova ilçelerinde kar yağışı etkili oldu.

        Başçiftlik ilçesinde sabah saatlerinde başlayan kar yağışı ve fırtına, hayatı olumsuz etkiliyor.

        Kar yağışının tipiye çevirdiği ilçede kar kalınlığı 10 santimetreyi geçti.

        İlçe merkezinde Belediye ekipleri, köy yollarında Özel İdare ekipleri ve Başçiftlik, Niksar yolunda da Karayolları ekipleri kar temizleme çalışmaları yürütüyor.

        Artova ilçesinde ise öğleden sonra başlayan yağmur yerini kar yağışına bıraktı.

        Kar yağışı nedeniyle ilçe beyaza büründü.

        Tokat-Sivas kara yolu Çamlıbel Geçidi'nde kar yağışı etkili oldu. Kar yağışı nedeniyle bazı araçların kaydığı görüldü.

        İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Bölge Trafik ekipleri, sürücüleri zincir takmaları ve dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.

        Bölgede kar yağışı devam ediyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Hasta yakınından doktora yumruklu saldırı!
        Hasta yakınından doktora yumruklu saldırı!
        Köprüde scooterla yolculuk şoke etti!
        Köprüde scooterla yolculuk şoke etti!
        Terör örgütünün sözde Aynularab sorumlusu etkisiz!
        Terör örgütünün sözde Aynularab sorumlusu etkisiz!
        Şehit olmadan önce komutanına bu videoyu göndermiş
        Şehit olmadan önce komutanına bu videoyu göndermiş
        Şehit Yasin Karaca'nın görüntüleri ortaya çıktı
        Şehit Yasin Karaca'nın görüntüleri ortaya çıktı
        Pençe-Kilit şehitlerine gözyaşlarıyla veda
        Pençe-Kilit şehitlerine gözyaşlarıyla veda
        Milli Savunma Bakanı Irak sınırında
        Milli Savunma Bakanı Irak sınırında
        Beşiktaş yeni hocasını arıyor! İşte temaslarda son durum
        Beşiktaş yeni hocasını arıyor! İşte temaslarda son durum
        Ünlülerin şehit acısı
        Ünlülerin şehit acısı
        "Fenerbahçe'nin kaybetme lüksü yok"
        "Fenerbahçe'nin kaybetme lüksü yok"
        İşte derbinin 11'leri
        İşte derbinin 11'leri
        Yeniden dengelenme dönemi
        Yeniden dengelenme dönemi
        Derbinin kilit isimleri!
        Derbinin kilit isimleri!
        'Bayan Bacak'ın dramı
        'Bayan Bacak'ın dramı
        Ünlü DJ'in katilini itirafa götüren şaşırtan plan!
        Ünlü DJ'in katilini itirafa götüren şaşırtan plan!
        Cenazesini çalıp fidye istediler
        Cenazesini çalıp fidye istediler
        Yapay zeka şiirin katili mi olacak?
        Yapay zeka şiirin katili mi olacak?
        Atilla Taş ve eşinin o görüntüleri ortaya çıktı
        Atilla Taş ve eşinin o görüntüleri ortaya çıktı
        Türkiye’de son 10 yılın gişe şampiyonları
        Türkiye’de son 10 yılın gişe şampiyonları
        "Long Covid bir ömür sürebilir"
        "Long Covid bir ömür sürebilir"

        Benzer Haberler

        Şehit Karaca'nın görüntüleri ortaya çıktı; 'Kızıl Elma'ya kadar devam komut...
        Şehit Karaca'nın görüntüleri ortaya çıktı; 'Kızıl Elma'ya kadar devam komut...
        Tokat'ta ihtiyaçlı öğrencilere giysi yardımı yapılacak
        Tokat'ta ihtiyaçlı öğrencilere giysi yardımı yapılacak
        Şehit Karaca profilinde, 'Göz kırpmaz can veririz bir avuç toprak için' yaz...
        Şehit Karaca profilinde, 'Göz kırpmaz can veririz bir avuç toprak için' yaz...
        Niksar'da dereye devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
        Niksar'da dereye devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
        Piyade Sözleşmeli Er Yasin Karaca'nın şehadet haberi Tokat'taki ailesine ve...
        Piyade Sözleşmeli Er Yasin Karaca'nın şehadet haberi Tokat'taki ailesine ve...
        TOKAT'A ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ
        TOKAT'A ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ